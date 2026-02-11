Logo
Large banner

Забрањен увоз говедине из Јужне Америке

Извор:

СРНА

11.02.2026

14:42

Коментари:

0
Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је данас у Бањалуци да је увоз говеђег меса из Јужне Америке забрањен јер су утврђени одређени здравствени недостаци приликом прегледа пошиљке од 27 тона.

"Прије свега, дошло је до злоупотреба да се то месо које је требало даље да иде у прераду продавало у конзуму, што је недозвољено, али и један дио тог меса није имао здравствену исправност", рекао је Кошарац новинарима.

Он је додао да је увоз био одобрен на захтјев прерађивача из Федерације БиХ /ФБиХ/, које је позвао да сировине пронађу на подручју Републике Српске и ФБиХ.

Кошарац је закључио да неће бити дозвољено да сумњиво месо улази на тржиште Српске и ФБиХ.

Подијели:

Тагови :

месо

govedina

Сташа Кошарац

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

Република Српска

Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

2 ч

0
Кошарац: Бошњаци не примјећују реалност мултиполарног свијета

БиХ

Кошарац: Бошњаци не примјећују реалност мултиполарног свијета

20 ч

0
Кошарац: Додик се бави политиком, а Конаковић Додиком - али неуспјешно

БиХ

Кошарац: Додик се бави политиком, а Конаковић Додиком - али неуспјешно

1 д

0
Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима

БиХ

Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима

1 д

0

Више из рубрике

Нелегалне услуге ИПТВ-а кривично дјело: БиХ креће у обрачун?

БиХ

Нелегалне услуге ИПТВ-а кривично дјело: БиХ креће у обрачун?

2 ч

0
У недјељу нови избори у БиХ: Право гласа има више од 8.000 људи

БиХ

У недјељу нови избори у БиХ: Право гласа има више од 8.000 људи

6 ч

0
Купујете ауто у иностранству? Требају вам потврде да новац изнесете из БиХ

БиХ

Купујете ауто у иностранству? Требају вам потврде да новац изнесете из БиХ

7 ч

0
Амбасадорка Израела оптужила Сабину Ћудић за ширење антисемитизма

БиХ

Амбасадорка Израела оптужила Сабину Ћудић за ширење антисемитизма

9 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

16

03

Олимпијац јавно признао прељубу на ЗОИ: Стигао одговор бивше д‌јевојке

15

58

Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици

15

50

МУП Српске послао важно обавјештење

15

47

Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

15

37

Здравко Чолић ангажовао обезбјеђење, ево гдје је отпутовао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner