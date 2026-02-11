Забрањен увоз говедине из Јужне Америке

Извор:
СРНА
11.02.2026
14:42
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је данас у Бањалуци да је увоз говеђег меса из Јужне Америке забрањен јер су утврђени одређени здравствени недостаци приликом прегледа пошиљке од 27 тона.
"Прије свега, дошло је до злоупотреба да се то месо које је требало даље да иде у прераду продавало у конзуму, што је недозвољено, али и један дио тог меса није имао здравствену исправност", рекао је Кошарац новинарима.
Он је додао да је увоз био одобрен на захтјев прерађивача из Федерације БиХ /ФБиХ/, које је позвао да сировине пронађу на подручју Републике Српске и ФБиХ.
Кошарац је закључио да неће бити дозвољено да сумњиво месо улази на тржиште Српске и ФБиХ.
