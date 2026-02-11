Купујете ауто у иностранству? Требају вам потврде да новац изнесете из БиХ

Извор:
Царински органи имају овлаштење да привремено одузму готовину уколико постоји сумња у непријављивање или незаконито поријекло новца.
Нова одлука о физичком преносу готовине преко границе Босне и Херцеговине доноси строжија правила и додатне обавезе за грађане Федерације БиХ који путују с већим новчаним износима.
Пропис, објављен у "Службеним новинама ФБиХ" број 100/2025, има за циљ јачу контролу кретања новца, спречавање прања новца и финансирања незаконитих активности, те усклађивање с међународним стандардима.
Према новим правилима, појам готовине више не подразумијева само новчанице и кованице. Готовином се сада сматрају и домаће и стране валуте у оптицају, путнички чекови, мјенице и други преносиви инструменти на доносиоца, као и припејд картице и картице с унапријед уплаћеним средствима које нису повезане с банковним рачуном. То значи да и одређене картице које се често користе као замјена за кеш подлијежу обавези пријаве, пише Вијести.
Кључни праг остаје 10.000 евра. Свака особа која уноси или износи тај износ или више, односно противвриједности у другој валути, дужна је готовину пријавити царинским органима на прописаном обрасцу и дати је на увид ради контроле. Нетачна или непотпуна пријава, као и непријављивање готовине, могу довести до привременог задржавања новца и покретања додатних поступака.
Резиденти Федерације БиХ који намјеравају изнијети више од 10.000 евра морају унапријед прибавити одобрење Федералног министарства финансија. Одобрење се издаје искључиво уз оправдане разлоге, попут трајног одласка у иностранство, лијечења или школовања, помоћи члановима уже породице, насљедства, издржавања породице или замјене неважећих новчаница. Уз захтјев је потребно доставити документе о поријеклу новца, идентитету подносиоца и потврду да нема порезних дуговања.
За нерезиденте важи правило да могу изнијети до 10.000 евра, као и износ који су претходно пријавили при уласку у БиХ или подигли с девизног рачуна у земљи. Пословни субјекти и предузетници могу изнијети до 3.000 евра у готовини ради плаћања робе и услуга у иностранству, док су већи износи дозвољени само уз посебно одобрење, када безготовинско плаћање није могуће или је знатно отежано.
Контрола се односи и на пренос готовине без пратње, укључујући слање новца путем поштанских и курирских пошиљки. Ако износ достиже или прелази 10.000 евра, пошиљалац или прималац дужан је, на захтјев царине, поднијети пријаву у року од 30 дана.
Царински органи имају овлаштење да привремено одузму готовину уколико постоји сумња у непријављивање или незаконито поријекло новца. Нова правила ступила су на снагу дан након објаве у „Службеним новинама ФБиХ“, чиме су престали важити ранији прописи. Грађанима се савјетује да се прије путовања детаљно информишу, јер непознавање прописа не ослобађа одговорности
