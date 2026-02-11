Несрећа у Бањалуци: Голфом пробио ограду школе, уништио и семафор

Извор:
Јутрос се у Бањалуци догодила саобраћајна незгода у којој је аутомобил "голф", за сада уз непознатих разлога, прешао на тротоар и том приликом оборио стуб семафора и оштетио ограду дворишта ОШ "Алекса Шантић".
Незгода се десила на раскрсници улица Краља Петра Другог и Триве Амелице у бањалучком насељу Росуље.
Како сазнаје РТРС, семафори у том дијелу насеља нису у функцији.
За сада није познато има ли у овој незгоди повријеђених.
