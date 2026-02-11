Logo
Несрећа у Бањалуци: Голфом пробио ограду школе, уништио и семафор

РТРС

11.02.2026

07:56

Несрећа у Бањалуци: Голфом пробио ограду школе, уништио и семафор
Фото: РТРС

Јутрос се у Бањалуци догодила саобраћајна незгода у којој је аутомобил "голф", за сада уз непознатих разлога, прешао на тротоар и том приликом оборио стуб семафора и оштетио ограду дворишта ОШ "Алекса Шантић".

Незгода се десила на раскрсници улица Краља Петра Другог и Триве Амелице у бањалучком насељу Росуље.

Како сазнаје РТРС, семафори у том дијелу насеља нису у функцији.

За сада није познато има ли у овој незгоди повријеђених.

