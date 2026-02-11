Logo
Чеда коначно признао у каквом је односу са Ацом Косом: Емоција постоји
Фото: Printscreen/Youtube

Чеда Јовановић синоћ је гостовао у емисији "Амиџи шоу" заједно са својим најближим пријатељем Александром Косом.

Бивши политичар открио је какав је заправо њихов однос, након што је недавно објављено да живе заједно.

Најтежа епизода

Чеда Јовановић прво је истакао колико му значи Ацина подршка:

"Све у животу могу да издржим, најтежа епизода била је када сам остао непокретан. Прије десет година су ми напукли пршљенови, а све је ескалирало у једном тренутку када сам најмање изазивао. Има терет који је тешко носити, а то је када унесем људе у свој живот и увучем их у своје лудило. То важи и за моју породицу и за Ацу. Аца је заиста цијели свој живот жртвовао за мене. Некад презирем самог себе због тога, али он је дошао, ставио ме у колица и извукао међу свијет", рекао је Јовановић, а на питање у каквом су односу додао је:

Аца Кос родитељи

Сцена

Аца Кос први пут објавио слику родитеља!

"Пријатељ, цимер, више од пријатеља... Шта значи емотивни партнери? Емоција постоји", рекао је Чеда Јовановић, а Аца Кос је додао: "Највећа икада!"

Чеда је даље објаснио:

- Како мислиш партнерском? Све п*****ине које сам упознао у животу сам упознао јер су били кукавице. Предуслов да се нас двоје т****мо је на примјер да ме остави непокретног, мазне ми новчаник и останем гладан. Када неко жртвује свој живот онда је то врхунац хуманости, љубави, емоције... Ја сам највише плакао за погинулим друговима, не за Јеленом и оцем и мајком, али не зато што смо се ту**ли или што су се ложили на моје плочице - рекао је Чеда и додао: "Немам ништа против људи који се воле."

Како је све почело?

Водитеља Огњена Амиџића занимало је када је све почело:

cedomir jovanovic

Сцена

Чеда Јовановић се огласио након приче да га избацују из стана, тврди да је покраден

- Колико то траје? Прича о вама двојици," упитао је Амиџић, а Чеда Јовановић је признао: "Двадесет година."

На питање да ли се сјећа када је упознао Коса, којег описује као највећу животну подршку, рекао је:

"На то питање могу одговорити само ако ме питаш када сам упознао Јелену, то памтим. Било је 1998. године на сплаву на Сави, била је нека журка. Вратили смо се са свјетског првенства у баскету, тада сам је срео. То памтим, а Аца ми је цијели живот ту", рекао је Чеда.

На питање да ли он и Аца вуку коријене из истог мјеста, политичар је објаснио:

Аца Кос

Србија

Огласио се Чеда Јовановић након што је ухапшен Аца Кос који живи са њим

"Моја мајка је из тог мјеста, ту је рођена. Такав је био живот. Ту је одрасла, а послије рата се разбацала по земљи. Провео сам најљепше године д‌јетињства међу тим људима, а онда ме живот одвео на другу страну. Прошло је вријеме, сада тамо стоје празне куће препуне мојих фотографија и ствари које сам тамо скупљао. Кроз све што ми Аца значи у животу, некако сам се и тамо вратио", рекао је Чеда Јовановић у емисији "Амиџи шоу".

