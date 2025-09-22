Logo

Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година
Фото: Printscreen/Pink

Пјевачица Светлана Цеца Ражнатовић проговорила је о односу са политичаром Чедомиром Јовановићем као и о периоду када је била у кућном притвору.

Цеца је након "Сабље" напустила ФК Обилић јер је доживјела велико разочарење.

- Оставила сам ФК Обилић послије "Сабље", односно, што би наш народ рекао: "Дигла сам руке". Обилић данас постоји, као и Млади Обилић, али се такмичи у нижим ранговима. Не знам ко је власник... Нисам се више ни интересовала. Огромно сам разочарање доживјела послије "Сабље". Био је то за мене велики емотивни ударац јер знам шта смо урадили за "Обилић". Да не причам о финансијским средствима која смо уложили у њега, да бих на крају ја била лопов. А шта раде фудбалски клубови него продају играче? Шта су они мени урадили... они су рекли да сам ја сав новац, који је стизао од продаје играча, умјесто у клуб, стрпала у свој џеп. То је таква будалаштина и љигавштина! Народ је вјеровао у све што су они пласирали. А морали су да ми нађу нешто због четири мјесеца колико су ме држали у затвору. Када сам прихватила наногицу, речено ми је да немам право оглашавања у јавности - рекла је Цеца.

Пала Дара Бубамара

Сцена

Дара Бубамара се срушила на снимању Звезда Гранда: Цеца скочила у помоћ

"Чеди сам све опростила"

Подсјетимо, Цеца је једном приликом током емисије ушла у сукоб са Чедом Јовановићем којем је рекла да ју је неправедно ухапсила.

ceda jovanovic cedomir slomljena ruka u gipsu 1 830x553

Србија

Чеда Јовановић открио ко му је поломио руку: ''Тројица су била''

- Ја сам њему све опростила још послије те емисије у којој смо заједно били гости. Велике сам среће да још увијек имам простора за праштање. Нису ме људи толико обогаљили, па да изгубим моћ да људима опростим. Не могу да живим са мржњом, а немам ни чип у глави да се некоме светим. Више сам особа која ће рећи у лице, као што сам чекала 17 година да будем негдје са њим, уживо у неком дуелу. Па ком опанци, ком обојци. Он је искусан политичар, за разлику од мене. Нисам знала шта могу да очекујем и шта он може да каже, и да ли ће рећи. Била сам спремна да браним себе јер говорим истину и у то сам ушла срцем. Било ми је битно да му кажем у лице шта ми је урадио - закључила је она за "Све у 16 са Робертом Чобаном".

(Телеграф)

