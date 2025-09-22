Од Гранда узела 100.000 € и купила стан од 350.000 €! Ево колико некретнина има Дара Бубамара

Извор:
Пјевачица Дара Бубамара је од хонорара који је добила као чланица жирија "Звезда Гранда" пазарила стан у луксузном насељу у Београду, а поред тог има још двије некретнине на Дедињу и три у родном Новом Саду.
Дара Бубамара купила је стан на Новом Београду за 350.000 евра. Чим је потписала уговор с "Гранд продукцијом" и постала чланица жирија музичког такмичења "Звезде Гранда", пјевачица је ријешила да сав хонорар уложи у још једну у низу некретнина.
- Дара је за једну сезону у "Звездама Гранда" добила 100.000 евра, а како је потписала уговор на три године, зарадила је укупно 300.000 евра! Тај новац и још 50.000 евра, које је инкасирала од посљедњег албума, одлучила је да искешира за стан на Новом Београду. Битно јој је што то београдско насеље има обезбјеђење, а локација јој одговара и зато што се у непосредној близини налазе њен фризер, шминкер и стилисткиња, који је сређују за сва снимања, а поготово сада за "Звезде Гранда" - каже извор близак пјевачици и открива како изгледа њена нова некретнина.
- Дара нас је звала на усељење. Стан је на другом спрату, у њему доминира беж боја и све је луксузно опремила. Ангажовала је професионалце, који су се побринули да сви детаљи у стану буду беспрјекорни. Дара у новом дому има велику терасу, двије спаваће собе и велики дневни боравак. Једино је кухиња мала, али и не треба јој већа јер ријетко кува, углавном једе у ресторану или наручује храну, поготово откад је на посебном режиму исхране.
Певачици ово није једина некретнина у Београду нити у Новом Саду!
- Дара већ има два стана у Београду, оба су на Дедињу и њих сада реновира. Међутим, није хтјела да у том крају купи и трећи стан, већ се одлучила за Нови Београд. Ово не значи да се Дара преселила у престоницу, и даље ће највише боравити у Новом Саду, а овде ће долазити само када има пословне обавезе - каже наш саговорник и открива да пјевачица улаже у некретнине све што заради.
- Са Даром се шалимо да је тајкунка јер сада има три стана у Београду, као и три у Новом Саду. Паметно је решила да сву зараду уложи у некретнине, скидамо јој капу за то!
