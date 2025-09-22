Logo

Од Гранда узела 100.000 € и купила стан од 350.000 €! Ево колико некретнина има Дара Бубамара

Извор:

Информер

22.09.2025

08:29

Коментари:

0
Од Гранда узела 100.000 € и купила стан од 350.000 €! Ево колико некретнина има Дара Бубамара
Фото: Printscreen/Instagram/darabubamara_official

Пјевачица Дара Бубамара је од хонорара који је добила као чланица жирија "Звезда Гранда" пазарила стан у луксузном насељу у Београду, а поред тог има још двије некретнине на Дедињу и три у родном Новом Саду.

Дара Бубамара купила је стан на Новом Београду за 350.000 евра. Чим је потписала уговор с "Гранд продукцијом" и постала чланица жирија музичког такмичења "Звезде Гранда", пјевачица је ријешила да сав хонорар уложи у још једну у низу некретнина.

Од Гранда 100.000 евра

- Дара је за једну сезону у "Звездама Гранда" добила 100.000 евра, а како је потписала уговор на три године, зарадила је укупно 300.000 евра! Тај новац и још 50.000 евра, које је инкасирала од посљедњег албума, одлучила је да искешира за стан на Новом Београду. Битно јој је што то београдско насеље има обезбјеђење, а локација јој одговара и зато што се у непосредној близини налазе њен фризер, шминкер и стилисткиња, који је сређују за сва снимања, а поготово сада за "Звезде Гранда" - каже извор близак пјевачици и открива како изгледа њена нова некретнина.

Пала Дара Бубамара

Сцена

Дара Бубамара се срушила на снимању Звезда Гранда: Цеца скочила у помоћ

- Дара нас је звала на усељење. Стан је на другом спрату, у њему доминира беж боја и све је луксузно опремила. Ангажовала је професионалце, који су се побринули да сви детаљи у стану буду беспрјекорни. Дара у новом дому има велику терасу, двије спаваће собе и велики дневни боравак. Једино је кухиња мала, али и не треба јој већа јер ријетко кува, углавном једе у ресторану или наручује храну, поготово откад је на посебном режиму исхране.

3 стана у Београду, 3 у Новом Саду

Певачици ово није једина некретнина у Београду нити у Новом Саду!

- Дара већ има два стана у Београду, оба су на Дедињу и њих сада реновира. Међутим, није хтјела да у том крају купи и трећи стан, већ се одлучила за Нови Београд. Ово не значи да се Дара преселила у престоницу, и даље ће највише боравити у Новом Саду, а овде ће долазити само када има пословне обавезе - каже наш саговорник и открива да пјевачица улаже у некретнине све што заради.

Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца Ражнатовић изразила жаљење због Марије Шерифовић

- Са Даром се шалимо да је тајкунка јер сада има три стана у Београду, као и три у Новом Саду. Паметно је решила да сву зараду уложи у некретнине, скидамо јој капу за то!

(Информер)

Подијели:

Тагови:

Dara Bubamara

Zvezde Granda

некретнине

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дара Бубамара прозвала Босанца, он се одмах огласио: ''Молим вас, сувишно је коментарисати''

Сцена

Дара Бубамара прозвала Босанца, он се одмах огласио: ''Молим вас, сувишно је коментарисати''

3 седм

0
Бахата вожња Даре Бубамаре за затвор

Сцена

Бахата вожња Даре Бубамаре за затвор

3 седм

0
Дара Бубамара ужива у пажњи млађег момка

Сцена

Дара Бубамара ужива у пажњи млађег момка

1 мј

0
Дара Бубамара: Много сам слободна и перверзна

Сцена

Дара Бубамара: Много сам слободна и перверзна

1 мј

0

Више из рубрике

Мики Ђуричић доживио удес

Сцена

Мики Ђуричић доживио удес

14 ч

0
Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

Сцена

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

16 ч

0
Пар који Холивуд никад није преболио: О њиховом љубавном троуглу се још пише

Сцена

Пар који Холивуд никад није преболио: О њиховом љубавном троуглу се још пише

18 ч

0
Милан Станковић се огласио на велики празник и послао моћну поруку

Сцена

Милан Станковић се огласио на велики празник и послао моћну поруку

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner