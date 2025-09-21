Пар који Холивуд никад није преболио: О њиховом љубавном троуглу се још пише

21.09.2025
Постоје љубавне приче које превазилазе таблоиде и постају дио колективне културе. У случају Бред Пита, Џенифер Анистон и Анђелине Џоли, говоримо о љубавном троуглу који траје већ двије деценије, а и даље пуни насловнице, генерише мимове и дијели свијет на тимове: Тим Џен и Тим Анђелина.
Ово није само прича о браку, превари и разводу - ово је сага о љубави, моћи, имиџу и о томе како Холивуд гради и руши своје звијезде.
Када су се Џенифер и Бред вјенчали 2000. године, свијет је био опсједнут њима. Она, "америчка дјевојка из комшилука", миљеница публике кроз улогу Рејчел у "Пријатељима". Он, најпожељнији мушкарац планете, глумачки титан и икона сексепила. Њихово вјенчање у Малибуу описано је као "савршена бајка".
Џенифер је 2003. у интервјуу за W изјавила:
''Имамо диван брак. Он ме засмијава, и осјећам се вољено сваког дана.''
Али бајке у Холивуду кратко трају.
Сад већ давне 2004. године Бред Пит и Анђелина Џоли срећу се на сету филма "Господин и госпођа Смит". Хемија је била експлозивна и готово немогуће ју је било игнорисати.
Анђелина је касније за Вог признала:
''Нисам тражила љубав. Али док смо радили заједно, схватила сам да ме он насмијава и да волимо исте ствари. Тада сам помислила: ово је нешто велико.''
''Било је јасно да смо пронашли неку врсту партнерства које раније нисам имао'', Бред је додао.
Фотографије са сета, њихови погледи и додири, таблоиди су полудјели. Прича о "забрањеној љубави" постала је насловница свих магазина.
У јануару 2005. Бред и Џенифер објавили су развод. У званичној изјави тврдили су да је све "у пријатељском тону", али јавност је већ изабрала своју верзију: Бред је оставио ''American Sweetheart'' због ''femme fatale''.
Џенифер је касније за ''Vanity Fair'' рекла:
''Срце ми је сломљено. Било је тешко гледати како свијет коментарише мој брак као да је 'reality show'.
О Анђелини је додала:
''Није било фер. Чини се да је било пребрзо. Постојале су ствари које нису морале бити толико јавне.''
Џенифер је постала симбол преварене жене, док је Анђелина преко ноћи постала "отимачица мужева". Публика се подијелила, Тим Џен и ТИм Анђелина мајице продавале су се као да се бира страна у рату.
Бред и Анђелина постали су "Бранђелина", најмоћнији пар Холивуда. Путовали су по свијету, усвајали дјецу, градили слику гламурозне, хуманитарне породице. Анђелина је добила ореол свјетске добротворке, амбасадорке УН, мајке шесторо дјеце. Бред је напустио имиџ "холивудског плејбоја" и постао отац и хуманиста.
Анђелина је у једном интервјуу рекла:
''Заљубила сам се док сам радила с њим. Било је то најприродније што се икада догодило.''
А Бред је изјавио:
''Живот са Анђелином и нашом дјецом је авантура. То је ново поглавље у мом животу.
Али иза слике савршенства, прича је била далеко од идиличне. Говорило се о свађама, његовом алкохолу и њеним наглим промјенама расположења. 2016. године, Анђелина је поднијела захтјев за развод'', и поново је Холивуд експлодирао.
Највећи ''плот твист'' десио се 2020. године, на додјели САГ награда. Фотографије Бреда и Џенифер како се срећу иза сцене, његов осмијех, њен додир по његовој руци, обишле су свијет.
Бред је тада рекао:
''Ово је био посебан тренутак. Драго ми је што сам је видио.''
За многе је то био тренутак катарзе: "дјевојка из комшилука" која је деценију раније била понижена, сада је стајала моћнија него икад, док се Бред борио са посљедицама развода и тужби око старатељства.
Данас, двије деценије касније, прича о Бред-Џенифер-Анђелина троуглу није завршена. То више није само трач, то је архетип: прича о превари, опроштају, "femme fatale" наспрам "good girl", о томе како се публика идентификује са женама које пролазе кроз издају и како медији манипулишу наративима.
Холивуд воли љубавне приче, али још више воли трагедије и сукобе. Зато овај троугао и даље живи, у мимовима, насловницама, и у вјечитом питању: "Да ли ће Бред и Џенифер опет завршити заједно?"
Ова прича није само о једном браку и једној превари. То је лекција о томе како Холивуд ствара митове, како таблоиди обликују јавно мњење и како у свијету гламура, приватне емоције постају глобална драма.
Јер Бред, Џенифер и Анђелина нису више само људи. Они су симболи - љубави, издаје и оног што публика највише воли: неисцрпног, вјечног трача.
Данас, двије деценије касније, свако од њих иде својим путем. Анђелина и Бред су још увијек у комплексном правном рату око старатељства над дјецом и заједничких послова, њихов однос је постао хладан и службен. Бред је почео нову фазу живота – везује се за манекенке и младе глумице, али никада није јавно признао озбиљну нову љубав. Џенифер, с друге стране, остала је досљедна себи: фокусирала се на каријеру и лични мир. Иако се никада није удала поново, њен статус "Америчке миљенице" само је ојачао, а данас је виђамо као снажну, самосталну жену која је из свега изашла достојанствено.
На крају, троугао није имао бајковит крај - нико од њих троје није побиједио. Али баш зато ова сага и даље фасцинира: јер у њој видимо истину о љубави, издаји и преживљавању, и о томе како ни највеће звијезде нису имуне на болне исходе.
