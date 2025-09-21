Додик: Операција ''Халијард'' доказ пријатељства српског и америчког народа

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је данас да српски народ треба да буде поносан на операцију "Халијард" и да она треба да буде записана у историју.
Додик је навео да се сваке године у Бољанићу код Добоја обиљежава сјећање на операцију "Халијард" која представља доказ пријатељства између српског и америчког народа и слободарски дуг српског народа.
"У то вријеме ако сте били савезнички пилот, претежно амерички, и ако сте пали на овај простор била вам је спасена глава. Ако сте случајно пали на она брда горе, били сте предати Нијемцима који су вас ликвидирали. Зато је српски народ имао повезницу са силама које су тада ослободиле свијет од фашизма и њемачког нацизма", рекао је Додик новинарима у Бољанићу прије почетка обиљежавања 81 године од операције "Халијард".
Он је истакао да је српски народ у Бољанићу током операције "Халијард" поступао на исти начин као и у Србији, чиме је показан слободарски дух српског народа.
Додик је рекао да су на овом мјесту биле четничке снаге Равногорског покрета које су добро обављале своју дужност, због чега није ни чудо што је ђенерала Драгољуба Михаиловића постхумно одликовао некадашњи амерички предсједник Хари Труман.
Према његовим ријечима, послије Првог свјетског рата само су се двије заставе вијориле изнад Бијеле куће од којих је једна била српска застава, што говори да су Срби у континуитету били на правој страни историје.
Додик је навео да деведесетих година администрација америчког предсједника Била Клинтона није имала јасно дефинисано мишљење о тим догађајима, те истакао да је то била грешка коју сада треба исправити са администрацијом предсједника Доналда Трампа.
"Кад год је српски народ са америчким народом имао исти интерес на Балкану је владао мир и тако треба да буде и убудуће", поручио је Додик.
Додик је најавио да би идуће године требало да буде положен камен темељац у склопу овог комплекса у Бољанићу и изграђен достојанствен споменик у знак сјећања на спасавање америчких пилота.
Он је додао да би овдје требао бити организован простор за параглајдере, гдје би сваке године приликом организовања ове манифестације било организовано и такмичење у овом спорту.
Додик је рекао да ће комплекс бити изграђен у сарадњи власти Републике Српске, локалних власти Добоја са америчким партнерима.
У Бољанићу код Добоја данас се обиљежава 81 година од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" коју су спровели припадници Југословенске војске у отаџбини.
