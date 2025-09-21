Почело обиљежавање 81 године од операције ''Халијард''

Извор:
У Бољанићу код Добоја почело је обиљежавање 81 године од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" коју су спровели припадници Југословенске војске у отаџбини.
Обиљежавању присуствују предсједник Републике Српске Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Србије Никола Вукелић, представници америчке Амбасаде у БиХ.
Присутни су посланици у Народној скупштини Републике и Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, замјеник министара одбране у Савјету министара Александар Гогановић, начелник Оружаних снага генерал-пуковник Гојко Кнежевић, представници Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ, Фондације "Халијард", амбасада акредитованих у БиХ и града Добој.
Међу присутнима је и Васкрсија Јанковић, који је био дјечак када је изведена акција "Халијард" и који је своја сјећања на тај период и приче савременика преточио у монографију "Спасавање савезничких авијатичара", чији је коаутор.
Програм обиљежавања почео је интонирањем химни Републике Српске "Моја Република", Србије "Боже правде" и Сједињених Америчких Држава, а након тога је предвиђено полагање вијенаца на споменик припадницима Југословенске војске у отаџбини и жртве пале током спасавања савезничких пилота у Другом свјетском рату, те обраћање званичника.
У операцији "Халијард - ваздушни мост" коју су спровеле снаге Југословенске војске у отаџбини, под командом генерала Драгољуба Драже Михаиловића, спасено је више од 500 пилота, а у Бољанићу шездесет савезничких авијатичара.
Ова акција била је највећа операција спасавања америчких војника изван линија фронта 1944. и 1945. године.
Врховна команда Југословенске војске у отаџбини је средином октобра 1944. године, под притиском партизанских снага, са својим јединицама прешла из Србије у источну Босну, те је на планини Озрен, у близини села Бољанић код Добоја, од 22. октобра до 1. новембра 1944. године оспособљено узлетиште.
Са тог узлетишта је 1. новембра 1944. године у Италију полетио авион са шефом америчке војне мисије, пуковником Робертом Мекдауелом, капетаном Џоном Милодраговићем и поручником Мајклом Рајачићем.
Са узлетишта у Бољанићу 27. децембра 1944. године за Италију је одлетио капетан Ник Лалић, те радио-телеграфиста Артур Џибилијан.
Посљедња евакуација са Озрена обављена је крајем фебруара 1945. године по веома хладном времену. Тада су у два транспортна авиона "Ц-47" у пратњи неколико ловаца евакуисани преостали Американци.
Предсједник Фондације "Халијард" Џон Капело је 2021. године у Бољанићу уручио одликовање постхумно додијељено команданту Озренске четничке биргаде Југословенске војске у отаџбини Цвијетину Тодићу због спасавања у савезничких пилота у овој акцији.
Одликовање је тада примио Цвијетинов унук Дарко Деспотовић који је истакао је да не смију бити заборављени српски хероји и да је четнички покрет на простору Озрена спријечио геноцид над Србима у Другом свјетском рату.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
