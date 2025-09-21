Logo

Вриједан рад и труд: Николина студент генерације Медицинског факултета у Фочи

Вриједан рад и труд: Николина студент генерације Медицинског факултета у Фочи
Фото: СРНА

Билећанка Николина Перућица проглашена је за студента генерације Медицинског факултета у Фочи, а студије специјалне едукације и рехабилитације, односно Смјера логопедија и сурдоаудиологија завршила је просјеком 9,34.

Њен примјер показује да је непогрешиво када се срцем бира позив којим ће се човјек бавити у будућности, али је потребан и вриједан рад и труд.

Перућица је Срни рекла да је студије завршила прошле године, избор за најбољег студента био је у јуну, а ово значајно признање уручено јој је прије неколико дана поводом Дана Универзитета у Источном Сарајеву.

Она скромно истиче да није очекивала овај успјех с обзиром на велики број успјешних студената са цијелог Медицинског факултета, али јој је веома драго што је баш она изабрана за студента генерације.

"Јако је лијеп осјећај, с обзиром на труд, рад и посвећеност све четири године, који су се исплатили. То је круна мога рада. Срећна сам и поносна", рекла је Перућица.

Она каже да је након завршетка Гимназије у Билећи спонтано одлучила да упише логопедију, а истраживање и информације из околине о овом смјеру су је још више привукли.

"Након двије године студија на Програму специјална едукација и рехабилитација опред‌јељујем се за даље, а ја сам изабрала да то буде логопедија и сурдоаудиологија. Било је успона и падова, али сам срцем изабрала ову професију", истакла је Перућица.

Она је нагласила да је све четири године имала лијепу сарадњу са професорима, а пошто им је факултет обезбиједио веома добру праксу, имали су могућност да знање стечено у теорији примијене и практично.

"Имам жељу да наставим и други циклус уколико будем у могућности, али засад ми је главно да завршим приправнички стаж. Жељела бих да останем у Билећи, надам се да ће ми се овд‌је указати нека пословна прилика", рекла је Перућица.

Она је навела да многобројна истраживања указују на то да је све већа учесталост говорно-језичких сметњи код д‌јеце, па су и логопеди све потребнији у образовним установама.

"Што се тиче узрока, много је фактора који утичу на говорно-језички развој, па су самим тим и узроци многобројни. Неки од њих су недовољна развијеност мишића орофацијалне регије, као и све већа употреба екрана", рекла је Перућица.

