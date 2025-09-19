Интерагро 2025: Најсавременија технологија, иновације и обиље домаћих производа

Извор:
АТВ
19.09.2025
19:25
Агродронови ступају на задатак тамо гдје је пољопривредна механизација немоћна - након кише, у случају претјеране влаге или када је усјев прерастао па сваки третман класичном механизацијом доноси више штете него користи, објашњавају стручњаци.
Београдски Агродрон присутан је већ четврту годину за редом на сајму у Бијељини. Посјетиоци су, кажу, увијек знатижељни и заинтересовани, а има и озбиљних купаца.
''Ту смо да представимо два нова модела са којима смо овдје. Један модел је већи дрон који служи за третмане усјева из ваздуха, а други је мањи за детекцију стања и анализе усјева“. Интересовање је велико и све веће ми смо присутни на овом тржишту и имамо већ неколико десетина проданих и током сајма очекујемо да ћемо потписати нове уговоре'', рекао је Горан Искић, Агродрон, Београд.
Бање из Српске, школе, факултети, радње са опремом за лов и риболов, вриједни домаћини са својим домаћим производима, сви се представљају са најбољим понудама. Међу излагачима је и Слободан Антић, пчелар из Угљевика који је у том послу већ 3 деценије. Година је, прича била тешка, имао је и велике губитке пчелињих друштава. Ипак на штанду код Слободана има и довољно меда, прополиса, полена ...
''У пчеларство сам ушао из чисте љубави.То ме смиривало, опуштало, кренуо сам са двије кошнице и сад је 300 кошница. 30 година се скупило искуства, пчеларим на подручју Угљевика и околине, највише је код нас су ти нектарски медови од разног цвијећа, багрем је главна паша'', казао је Слободан Антић, пчелар из Угљевика.
Сајам Интерагро је одлична прилика да се дефинишу нова партнерства и пројекти у интересу наших пољопривредника и будућих увозника, поручују из Привредне коморе Српске. У том погледу имају велике планове и очекивања.
''Очекујемо да наши произвођачи упознају нове партнере, да склопе нове уговоре, да своје производе пласирају у већој мјери и на домаћем али и на иностраном тржишту. Овде имамо пријатеље из 10 различитих земаља ЕУ који су овдје присутни, који разговарају са нашим произвођачима и нама је свакако циљ да наше производе пласирамо на та тржишта'', казао је Драган Шепа, генерални секретар Привредне коморе Републике Српске.
Србија је најзначајнији спољно-трговински партнер Српској и БиХ, а вриједност размјене пољопривредно-прехрамбених производа у прошлој години је била преко 288 милиона евра и у сталном је порасту. Наредних дана биће потписано и неколико важних споразума.
''25. овог мјесеца у Привредној комори ћемо потписати значајан уговор између мљекаре 'Пађени' са Универекспортом, пласираће се ти производи у Србији, прошле године смо то учинили са 'Витаминком'. Споразуми који потписујемо нису мртво слово на папиру већ се трудимо да то конкретизујемо'', казао је Владимир Гак, предсједник Привредне коморе Војводине.
Током трајања сајма Интерагро 2025. представиће се око 250 излагача, а предвиђа се да би овај сајам могло да посјети више од 12 хиљада људи.
