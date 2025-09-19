Logo

Упозорење за возаче: Потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

Извор:

АТВ

19.09.2025

08:43

Коментари:

0
Упозорење за возаче: Потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука
Фото: Screenshot / Facebook

Овог викенда биће потпуно обустављен саобраћај на раскрсници код Вилака, на магистралном путу Приједор - Бања Лука.

До обуставе ће доћи због извођења радова.

Војска Србије

Србија

Гашић: Све је спремно за војну параду ''Снага јединства''

"Обустава је неопходна због извођења радова, а сви учесници у саобраћају моле се да користе алтернативне правце, саопштено је из Градске управе Приједор.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

Приједор

обустава саобраћаја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан жели да Будимпешта прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

Свијет

Орбан жели да Будимпешта прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

1 ч

0
Развијен интернет за животиње: Папагаји језиком активирају чет, пси "цимају" власнике на видео позив

Наука и технологија

Развијен интернет за животиње: Папагаји језиком активирају чет, пси "цимају" власнике на видео позив

1 ч

0
Војска војници парада

Србија

Гашић: Све је спремно за војну параду ''Снага јединства''

1 ч

0
Раскомадао оца, па годинама примао пензију: Ево шта је рекао након језивог злочина

Регион

Раскомадао оца, па годинама примао пензију: Ево шта је рекао након језивог злочина

1 ч

0

Више из рубрике

Фирма оштетила водоводну цијев, дио града остао без воде

Градови и општине

Фирма оштетила водоводну цијев, дио града остао без воде

14 ч

0
Школа

Градови и општине

Читав разред основаца бојкотује наставу због вршњачког насиља, огласило се Министарство

18 ч

0
У општини у Српској склопљен први брак након 30 година

Градови и општине

У општини у Српској склопљен први брак након 30 година

1 д

0
Петровићев клавир од пола милиона разљутио Бијељину: "Као да других проблема нема"

Градови и општине

Петровићев клавир од пола милиона разљутио Бијељину: "Као да других проблема нема"

1 д

5
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

24

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

10

23

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

10

15

Октоберфест не престаје изненађивати: У понуди одрезак за 410 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner