Упозорење за возаче: Потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

Извор:
АТВ
19.09.2025
08:43
Овог викенда биће потпуно обустављен саобраћај на раскрсници код Вилака, на магистралном путу Приједор - Бања Лука.
До обуставе ће доћи због извођења радова.
"Обустава је неопходна због извођења радова, а сви учесници у саобраћају моле се да користе алтернативне правце, саопштено је из Градске управе Приједор.
