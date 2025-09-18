Logo

Фирма оштетила водоводну цијев, дио града остао без воде

Извор:

Радио Сарајево

18.09.2025

19:49

Фирма оштетила водоводну цијев, дио града остао без воде

Радници једне фирме у Сарајеву оштетили су водоводну цијев због чега је дио града остао без воде.

"На локацији Дервиш Февзи Мостарца бр. 5, Фирма "МГБХ" оштетила је водоводну цијев, из којег разлога ће доћи до прекида водоснабдијевања у улицама:

Дервиш Февзи Мостарца, Града Бобовца, Хеким Оглу Паше, Братуначка, Братуначка Чикма, Есада Миџића, Ирфана Љубијанкића, те дио улица Адема Буће и Смаје Шикала", објавили су из Водовода.

Како су навели, нормализација водоснабдијевања очекује се по завршетку радова на поправци квара.

За све информације можете се обратити диспечерском центру на бројеве телефона 033 210 707 и 033 220 435.

