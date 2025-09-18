Logo

Читав разред основаца бојкотује наставу због вршњачког насиља, огласило се Министарство

18.09.2025

15:40

Школа
Фото: pexels

На овај случај родитељи су скретали пажњу јавности и у прошлој школској години, а након што се проблематично понашање наставило, прије два дана родитељи су одлучили не послати своју д‌јецу у школу

Након што је комплетно од‌јељење једног трећег разреда Основне школе "Антуна Бранка Шимића" у Мостару одлучило бојкотовати наставу због вршњачког насиља, огласило се Министарство образовања, науке, културе и спорта Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК).

Из Министарства наводе да је "у досадашњем поступку Министарство поступило у складу са својим законским овлаштењима, на основу којих је поступао Инспекторат Министарства и на чије акте није било жалбе ни од једне стране у поступку".

На овај случај родитељи су скретали пажњу јавности и у прошлој школској години, а након што се проблематично понашање наставило, прије два дана родитељи су одлучили не послати своју д‌јецу у школу.

Из Министарства су навели како су у исти случај укључене и друге институције, односно Центар за социјални рад Мостар и руководство школе, које су дужне поступити у складу са својим надлежностима.

- Наведене институције биле су упознате с поступањима Министарства, а које им је у досадашњим активности било на располагању у пружању стручне помоћи, при чему смо, осим обавезног поступка који смо провели, иницирали и организовали састанак са свим укљученим странама у поступку, а све у циљу рјешавања ове проблематике за добробит свих ученика - стоји у одговору Министарства образовања достављеном Фени.

Из Министарства додају како у школској 2025/2026. години Министарство није запримило ниједну пријаву за наведени случај, нити је у протеклим данима запримило обавјештење које се односи на проблематику у одвијању наставног процеса.

Министарство образовања, науке, културе и спорта ХНК подсјећа на чињеницу да је ријеч о осјетљивом поступку који се односи на малољетно дијете, те да у овом, као и о евентуалним другим случајевима, неће износити детаље из поступака, а све у складу са Законом о заштити личних података.

