Умро творац модног бренда који Српкиње обожавају

Познат као "човјек од бројева" и десна рука Амансија Ортеге током 21 године, подстакао је стварање текстилног холдинга 1985, био главни творац изласка компаније на берзу и под његовим вођством универзум Заре проширио се на све континенте.
Кастељано је био много више од тога: банкар, директор у различитим секторима, универзитетски професор и катедратичар економије.
Он и Ортега чинили су један од најмоћнијих тандема шпанског бизниса.
Заједно су поставили револуционарни модел Индитекса заснован на производњи кратких серија, брзом обнављању колекција и прилагођавању понуде потражњи купаца – систем који је Индитекс претворио у глобални референтни бренд брзе моде. Кастељано, који је између 1997. и 2005. био потпредседник и први извршни директор Индитекса, преузео је и улогу јавног лица компаније. Када је 2001. компанија изашла на берзу, Ортега није присуствовао.
То је било вријеме када није постојала ниједна фотографија оснивача, а Кастељано је био лице бренда.
До разлаза је дошло након неуспешне куповине Унион Феносе од стране Индитеxа и других галицијских фирми. План је био откуп 22% акција електричне компаније које је посједовао Сантандер. Грађевинар Хацинто Реј предложио је Кастељана за будућег председника Феносе, што је Ортеги изгледало као издаја и довело до сукоба са његовом десном руком. Док су галицијски купци расправљали, Емилијо Ботин из Сантандера продао је удио Мачима и Флорентину Перезу, пише Елпаис.
Амансио Ортега је ових дана изразио жаљење због смрти свог сарадника, назвавши га "кључном фигуром у историји Индитекса и, прије свега, великим човјеком“. Кастељано је често говорио: "Амансио има идеје, а ја их сређујем".
Нова каријера
Када је напустио Индитекс, Кастељано је наставио да седи у управним одборима бројних компанија: Адолфо Домингес (2007), Тоус (2008–2010), ОНО (председник 2008–2014), био је и потпредседник листа Ла Воз де Галициа (2009–2011). Те године постао је и извршни председник новоформиране банке Новагалициа Банцо, на предлог тадашњег председника галицијске владе Алберта Нуњеса Феиксоа.
Ушао је у банку насталу спајањем Цаиxанова и Каикса Галициа, у тренутку када је ситуација била критична. Знао је да ће држава, преко Фроб-а (Фонда за уредну банкарску реструктурацију), уложити 2,4 милијарде евра и тиме преузети преко 90% власништва, док би инвеститори које би он придобио откупили државни удио. Међутим, инвеститори нису дошли, а Фроб је 2013. морао да уложи још 5,4 милијарде евра. Пројекат је завршен 2014. продајом банке венецуеланском Банеску за свега 1 милијарду евра. По одласку, Кастељано је рекао да има "године да оде кући и ужива".
Ипак, није отишао у пензију – наставио је пословну каријеру: био је предсједник неизвршни Греналие (енергија из обновљивих извора), а његова фирма Алазади била је други највећи акционар (6%). Такође је био у одборима Бимба y Лола (2020–2024), њемачке Есприт (2014–2019), као и Натурксоусе, Пуиг, Ротксил Гроуп и Милениум (хотелски сектор).
Академска каријера
Кастељано је дипломирао економију и бизнис на Универзитету у Сантјагу, а докторирао на Универзитету Комплутенсе у Мадриду. Био је катедратичар на Универзитету у А Коруњи. Професионални пут започео је у Аегон Еспана као директор информационих система, а касније, од 1974. до доласка у Индитекс, био је генерални директор прехрамбене компаније Конагра. Током читаве каријере инсистирао је на једном услову – да настави да држи предавања на универзитету.
