Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

Влада Црне Горе данас је дала сагласност за постављање споменика блаженопочившем митрополиту црногорско-приморском Амфилохију у Колашину.
Влада Црне Горе усвојила је на телефонској сједници информацију о испуњености услова за давање претходне сагласности за подизање наведеног споменика и дала сагласност општини Колашин, која је раније поднијела захтјев.
"Задужује се Министарство културе и медија да у складу са Законом о спомен-обиљежјима спроведе даљи поступак по захтјеву општине Колашин за подизање спомен-обиљежја изградњом споменика блаженопочившем митрополиту црногорско-приморском Амфилохију", наводи се у закључку Владе.
Митрополит црногорско-приморски Јоаникије је у јануару 2023. године, приликом посјете општини Колашин, са тадашњим предсједником општине Владимиром Мартиновићем потписао уговор којим је обезбијеђено 50.000 евра за изградњу и постављање спомен-обиљежја митрополиту Амфилохију.
Митрополит Амфилохије преминуо је 2020. године.
