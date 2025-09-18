Logo

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

Извор:

СРНА

18.09.2025

14:55

Коментари:

0
Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Влада Црне Горе данас је дала сагласност за постављање споменика блаженопочившем митрополиту црногорско-приморском Амфилохију у Колашину.

Влада Црне Горе усвојила је на телефонској сједници информацију о испуњености услова за давање претходне сагласности за подизање наведеног споменика и дала сагласност општини Колашин, која је раније поднијела захтјев.

"Задужује се Министарство културе и медија да у складу са Законом о спомен-обиљежјима спроведе даљи поступак по захтјеву општине Колашин за подизање спомен-обиљежја изградњом споменика блаженопочившем митрополиту црногорско-приморском Амфилохију", наводи се у закључку Владе.

Амиџић- 01092025

Република Српска

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Митрополит црногорско-приморски Јоаникије је у јануару 2023. године, приликом посјете општини Колашин, са тадашњим предсједником општине Владимиром Мартиновићем потписао уговор којим је обезбијеђено 50.000 евра за изградњу и постављање спомен-обиљежја митрополиту Амфилохију.

Митрополит Амфилохије преминуо је 2020. године.

Подијели:

Тагови:

споменик

Vlada Crne Gore

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте

Здравље

Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте

18 мин

0
Како да замрзнете грожђе и уживате у његовом укусу током цијеле године

Савјети

Како да замрзнете грожђе и уживате у његовом укусу током цијеле године

27 мин

0
Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

Хроника

Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

29 мин

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

30 мин

0

Више из рубрике

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

30 мин

0
Студент направио наочале за поспане возаче

Друштво

Студент направио наочале за поспане возаче

2 ч

0
Дина Диздаревић Шпаго, угледна докторица из БиХ

Друштво

Преминула угледна бх. докторица: Пријатељи се опраштају од ње

2 ч

0
Могућа дивља зима: Уочене необичне аномалије

Друштво

Могућа дивља зима: Уочене необичне аномалије

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner