Могућа дивља зима: Уочене необичне аномалије

Извор:

Агенције

18.09.2025

12:21

Могућа дивља зима: Уочене необичне аномалије
Фото: Север Ведер Јуроп

Нови поларни вртлог развија се у стратосфери изнад Сјеверног пола, док притисак и температуре већ падају над поларним подручјима.

С обзиром на недавне океанске и атмосферске аномалије које утичу на поларни вртлог, појављују се знакови да би зима 2025/2026. могла бити врло динамична.

Полар­ни вртлог има дугу и снажну историју утицаја на зимске временске прилике у САД, Канади и Европи – посебно када се уруши усред сезоне, што се већ догађало посљедњих година.

Најприје ћемо укратко објаснити зашто је поларни вртлог толико важан за зимско вријеме и зашто га стално пратимо.

Затим ћемо погледати његов тренутни развој и све факторе који би га могли претворити у једног од главних играча у обликовању зиме 2025/2026. на сјеверној хемисфери, пише "Север Ведер Јуроп".

Сјеверни поларни вртлог

Сваке године, с доласком јесени, поларне регије почињу се хладити јер Сунце стоји све ниже и мање енергије долази до Сјеверног пола. Док температуре на половима падају, атмосфера јужније остаје размјерно топла.

То ствара снажну температурну разлику између поларних и суптропских подручја, што доводи до формирања велике циклонске циркулације широм сјеверне хемисфере. Она се протеже од површинских слојева високо у атмосферу и позната је као поларни вртлог.

Горњи дио (стратосферски) вртлога обично је правилнији и јачи јер се налази високо изнад тла, док је доњи дио (тропосферски) деформисанији и "климав" због утицаја рељефа, планина и јаких система притиска.

Стратосферски вртлог има готово савршен кружни облик и врло хладно језгро, док доњи слојеви показују хладне "кракове" који хладан ваздух и снијег преносе у ниже географске ширине, често доносећи јаке зимске олује у САД и Европу.

Зашто је важно пратити поларни вртлог?

Одговор је једноставан: он може значити разлику између врло хладне и сњежне зиме или пак топле и суве зиме.

Јак поларни вртлог обично значи снажну циркулацију и млазну струју која задржава хладан ваздух унутар Арктичког круга, док остатак САД и Европе има блаже услове.

Слаб поларни вртлог доводи до поремећене млазне струје и лакшег продора хладног ваздуха према средњим географским ширинама. То често узрокује хладне таласе и обилне сњежне оборине у САД и Европи

Примјери из прошлости показују да колапс вртлога (Саден Стратосфери Варминг – ССВ) готово увијек доноси изљеве хладног ваздуха према САД и Европи.

Слабији је од просјека

Хлађење над Сјеверним полом већ је почело – у стратосфери процес креће у августу, убрзава у септембру и октобру, а најхладнији период долази у новембру и децембру. Подаци НАСА показују да је вртлог за сада слабији од просјека, али сличан прошлогодишњем. Брзина вјетра и пад притиска у стратосфери указују на поступан јачање језгра вртлога.

Међутим, већ се виде први знакови нестабилности – аномалија високог притиска над Алеутима могла би рано деформисати вртлог и спријечити његово потпуно јачање. То отвара могућност "дивље зиме" у сјеверној хемисфери.

Кључни фактори за надолазећу зиму

За надолазећу зиму важна су два велика фактора:

  • Ла Ниња – хладна аномалија површинске температуре у тропском Пацифику;
  • Квазибиенална осцилација (QBO) – промјена вјетрова у тропосфери и стратосфери над тропским подручјем.

Прогнозе показују да ће Ла Ниња потрајати до раног дијела зиме 2025./2026. и повећати шансе (60–75%) за нагло стратосферско загријавање (ССВ) – догађај који може у потпуности урушити поларни вртлог и изазвати снажан продор арктичког ваздуха према Европи и Сјеверној Америци.

Примјер из фебруара 2023. показује како такво загријавање може створити блокаду над Гренландом и гурнути хладан ваздух дубоко према југу, доносећи озбиљне зимске олује.

Зимске прогнозе увелико зависе од понашања поларног вртлога. Јак вртлог значи топлију и мирнију зиму у средњим географским ширинама, док слаб или урушен вртлог отвара врата хладним продорима и сњежним олујама.

С обзиром на тренутне аномалије, Ла Нињу и QBO, зима 2025/2026. има потенцијал да буде бурна и непредвидива, пише "Дневно".

