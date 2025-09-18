Logo

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

Након узнемирујућих објава на друштвеним мрежама о наводној отмици дјетета у једном тржном центру у Подгорици, из Управе полиције кажу да нису добили пријаве о киднаповању малољетника.

Из полиције су у изјави за портал РТЦГ апеловали на грађане да не пласирају у јавност непровјерене информације и не шире панику.

Vucic - Aleksandar - 06092025

Србија

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Друштвеним мрежама круже објаве да су једној мајци отели дијете у познатом подгоричком тржном центру, те да је дијете након затварања тржног центра пронађено у тоалету са траком преко уста и ошишане главе. Наводно су га отели страни држављани и да то није први случај.

"Поводом објава на друштвеним мрежама које су изазвале узнемирење у јавности, а које се тичу наводног покушаја отмице дјетета у једном шопинг молу у Подгорици, за шта се наводи да је за ово дјело одговоран страни држављанин Управи полиције није пријављен овај нити сличан догађај који би се могао повезати са наведеним", речено је из Управе полиције.

novcanik izgubljen fer portal

Занимљивости

Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

Из полиције апелују на грађане да, како су навели, "не пласирају у јавност непровјерене информације и не шире панику дијељењем наведене лажне објаве".

"Управа полиције одмах, без одлагања, поступа по свакој пријави која се односи на дјецу и малољетнике....", навели су из полиције.

