Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да су у току посљедње припреме за војни дефиле у Београду у суботу, када ће грађани Србије видјети снажну и моћну српску армију.
"Живела слободна Србија", поручио је на "Инстаграму" Вучић, који се данас састао са министром одбране Братиславом Гашићем, начелником Генералштаба Војске Србије генералом Миланом Мојсиловићем и помоћником министра одбране Ненадом Милорадовићем.
Војна парада "Снага јединства", поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, биће одржана у суботу, 20. септембра, од 11.00 часова на простору испред Палате Србија на Новом Београду.
