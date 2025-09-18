Logo

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Извор:

СРНА

18.09.2025

11:43

Коментари:

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да су у току посљедње припреме за војни дефиле у Београду у суботу, када ће грађани Србије видјети снажну и моћну српску армију.

"Живела слободна Србија", поручио је на "Инстаграму" Вучић, који се данас састао са министром одбране Братиславом Гашићем, начелником Генералштаба Војске Србије генералом Миланом Мојсиловићем и помоћником министра одбране Ненадом Милорадовићем.

novcanik izgubljen fer portal

Занимљивости

Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

Војна парада "Снага јединства", поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, биће одржана у суботу, 20. септембра, од 11.00 часова на простору испред Палате Србија на Новом Београду.

Подијели:

Таг:

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

Занимљивости

Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

23 мин

0
Мртвачки сандуци на улицама: Марш демонстраната у Паризу, све више ухапшених

Свијет

Мртвачки сандуци на улицама: Марш демонстраната у Паризу, све више ухапшених

24 мин

0
Виц дана: Путовање свијетом

Вицеви

Виц дана: Путовање свијетом

28 мин

0
Полиција хитно упозорила грађане: Већ забиљежене двије жртве

Друштво

Полиција хитно упозорила грађане: Већ забиљежене двије жртве

30 мин

0

Више из рубрике

Дјевојчица задобила прелом лобање док се играла у парку

Србија

Дјевојчица задобила прелом лобање док се играла у парку

59 мин

1
Насрнула на мајку, па напала и полицију: Ухапшена насилница

Србија

Насрнула на мајку, па напала и полицију: Ухапшена насилница

4 ч

0
Ужас: Ђак изгубио свијест због ТикТок изазова - ово доводи и до оштећења мозга

Србија

Ужас: Ђак изгубио свијест због ТикТок изазова - ово доводи и до оштећења мозга

14 ч

0
Најтужнија вијест дана: Умро мали Гаврило, дјечак који је ујединио Србију

Србија

Најтужнија вијест дана: Умро мали Гаврило, дјечак који је ујединио Србију

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner