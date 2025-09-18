Виц дана: Путовање свијетом

Извор:
Мујо и Хасо сјели у кафану, и након пар пива поведе се прича о годишњим одморима. Хасо се похвали како је љетос био на Јадрану, а Мујо ће фрајерски:
- Е мој Хасо, гдје ти ја све нисам био ... Хаваји, Сејшели, Бора Бора, Тајланд...
Хасо га задивљено гледа и упита:
- И гдје још?
Мујо се замисли, па рече:
- Чек' да видим... е, да, нисам био ни у Амер'ци, Африци...
