Виц дана: Путовање свијетом
Мујо и Хасо сјели у кафану, и након пар пива поведе се прича о годишњим одморима. Хасо се похвали како је љетос био на Јадрану, а Мујо ће фрајерски:

- Е мој Хасо, гдје ти ја све нисам био ... Хаваји, Сејшели, Бора Бора, Тајланд...

Хасо га задивљено гледа и упита:

- И гдје још?

Мујо се замисли, па рече:

- Чек' да видим... е, да, нисам био ни у Амер'ци, Африци...

