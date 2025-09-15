Виц дана: Чико и чоколада

Извор:
Човјек долази кући и нешто му је сумњиво, па одлучи да сазна вара ли га жена или не.
Позове сина и упита га:
"Да ли је долазио неки чико и нешто радио по кући док сам био на послу"?
Дјечак одговори к'о из пушке:
"Није"!
Тата га погледа још сумњивије и настави да га пита:
"А је л' ти донио чоколаду"?
Мали весело одговори:
"Јесте"!
