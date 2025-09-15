Logo
Виц дана: Чико и чоколада

АТВ

15.09.2025

Vic
Фото: Unsplash

Човјек долази кући и нешто му је сумњиво, па одлучи да сазна вара ли га жена или не.

Позове сина и упита га:

"Да ли је долазио неки чико и нешто радио по кући док сам био на послу"?

Дјечак одговори к'о из пушке:

"Није"!

Тата га погледа још сумњивије и настави да га пита:

"А је л' ти донио чоколаду"?

Мали весело одговори:

"Јесте"!

