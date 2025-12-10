Logo
Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

Извор:

Агенције

10.12.2025

22:36

Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

Двадесетдвогодишња службеница из Шпаније отпуштена је из фирме у шпанском граду Аликанте након што је више пута долазила на посао и до 40 минута прије почетка своје смјене, упркос вишеструким упозорењима да то не чини.

Према наводима послодавца, радница је од 2023. године редовно стизала између 6.45 и 7.00 часова, иако је њена смјена почињала у 7.30, преноси локални дневни лист Информацион.

Компанија је истакла да њен прерани долазак није имао сврху, јер није могла да започне рад прије званичног времена, а у више наврата је покушала чак и да се пријави у апликацији за евиденцију рада прије него што би уопште ушла у просторије фирме, преноси Танјуг.

Након неколико усмених и писаних упозорења, запослена је наставила исту праксу и према документима достављеним суду, још најмање 19 пута дошла је прерано.

Послодавац је то оцијенио као озбиљну повреду радне дисциплине и непоштовање инструкција надређених.

Радница је покушала да оспори рјешење о отказу пред Социјалним судом у Аликантеу, тврдећи да је ријеч о неоснованој одлуци.

Међутим, суд је стао на страну послодавца, закључивши да је упорна непримјерена пракса долазака представљала "озбиљно кршење радних обавеза".

Тагови:

Отказ

Шпанија

посао

