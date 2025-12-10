Logo
Large banner

"Кренули јутрос, стижемо можда до Божића": Срби масовно путују у овај град, а на граници колапс?

Извор:

Б92

10.12.2025

17:42

Коментари:

0
"Кренули јутрос, стижемо можда до Божића": Срби масовно путују у овај град, а на граници колапс?

Сезона адвента је увелико почела у Европи, а Србима, један од омиљених је онај у Темишвару, како због близине, тако и због ниских цијена.

Међутим, иако путовање у Темишвар у ово доба године пружа доживљај као из бајке, постоји један проблем - превелике гужве на граници са Румунијом, које ће се вјероватно погоршати са увођењем ЕЕС система које се ускоро очекује.

Током претходног викенда на десетине аутобуса из Србије се упутило ка Темишвару што је изазвало огромне гужве на граничном прелазу Вршац-Ватина на које се чекало неколико сати.

Путници су на друштвеним мрежама дијелили снимке са путовања уз шаљиве коментаре.

"Кренули јутрос, стижемо можда до Божића", написала је једна корисница ТикТока уз видео који је подијелила.

@bojanatomic7 Mali update vezano za prelazak graničnog prelaza Vatin. 06.12. smo krenuli u 9:30 iz Beograda na advent u Temišvar.Na granicu smo stigli u 12h i čekali sve do 14h 😳 da bi onda još čekali na ulazak u Rumuniju tako još sigurno sat vremena i konačno stigli u 17h po njihovom vremenu 🤦🏻‍♀️ #temišvar#advent#adventutemisvaru#božićnimarket#rumunia🇷🇴 ♬ original sound - Metnem

Туристи из Србије на друштвеним мрежама наводе и да су на граничном прелазу Ватин били неколико сати.

"Кренули смо 06.12. у 9:30 из Београда на адвент у Темишвар. На границу смо стигли у 12 часова и чекали све до 14 часова, да би онда још чекали на улазак у Румунију, још сигурно сат времена и коначно стигли у 17 часова", написала је једна путница.

Ситуација ће вероватно бити још гора када се на овом граничном прелазу уведе нови ЕЕС систем који подразумијева давање отисака прстију и фотографије лица на граничном прелазу.

Подијели:

Тагови:

Rumunija

Божић

адвент

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић донио неочекивану одлуку пред Аустралијан опен

1 ч

0
Туча малољетника у близини школе, има повријеђених

Хроника

Туча малољетника у близини школе, има повријеђених

1 ч

0
Забрана изазвала револт: Након гашења мрежа у Аустралији, свјетлост дана угледале нове апликације

Наука и технологија

Забрана изазвала револт: Након гашења мрежа у Аустралији, свјетлост дана угледале нове апликације

1 ч

0
Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници

Сцена

Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници

1 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

3 знака улазе у најлепши период године

5 ч

0
Један знак ће у наредних 10 година постати милионер: Срећа је на његовој страни

Занимљивости

Један знак ће у наредних 10 година постати милионер: Срећа је на његовој страни

5 ч

0
zvijezde, nebo

Занимљивости

Спремите се за 120 звијезда падалица на сат

6 ч

0
Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик

Занимљивости

Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

00

Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

18

57

Централне вијести, 10.12.2025.

18

55

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

18

50

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

18

41

Из АМС-а јављају: Теретњаци на улаз у Хрватску на Батровцима чекају 8 сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner