"Кренули јутрос, стижемо можда до Божића": Срби масовно путују у овај град, а на граници колапс?

Извор:
Б92
10.12.2025
17:42
Коментари:0
Сезона адвента је увелико почела у Европи, а Србима, један од омиљених је онај у Темишвару, како због близине, тако и због ниских цијена.
Међутим, иако путовање у Темишвар у ово доба године пружа доживљај као из бајке, постоји један проблем - превелике гужве на граници са Румунијом, које ће се вјероватно погоршати са увођењем ЕЕС система које се ускоро очекује.
Током претходног викенда на десетине аутобуса из Србије се упутило ка Темишвару што је изазвало огромне гужве на граничном прелазу Вршац-Ватина на које се чекало неколико сати.
Путници су на друштвеним мрежама дијелили снимке са путовања уз шаљиве коментаре.
"Кренули јутрос, стижемо можда до Божића", написала је једна корисница ТикТока уз видео који је подијелила.
@bojanatomic7 Mali update vezano za prelazak graničnog prelaza Vatin. 06.12. smo krenuli u 9:30 iz Beograda na advent u Temišvar.Na granicu smo stigli u 12h i čekali sve do 14h 😳 da bi onda još čekali na ulazak u Rumuniju tako još sigurno sat vremena i konačno stigli u 17h po njihovom vremenu 🤦🏻♀️ #temišvar#advent#adventutemisvaru#božićnimarket#rumunia🇷🇴 ♬ original sound - Metnem
Туристи из Србије на друштвеним мрежама наводе и да су на граничном прелазу Ватин били неколико сати.
"Кренули смо 06.12. у 9:30 из Београда на адвент у Темишвар. На границу смо стигли у 12 часова и чекали све до 14 часова, да би онда још чекали на улазак у Румунију, још сигурно сат времена и коначно стигли у 17 часова", написала је једна путница.
Ситуација ће вероватно бити још гора када се на овом граничном прелазу уведе нови ЕЕС систем који подразумијева давање отисака прстију и фотографије лица на граничном прелазу.
Тенис
1 ч0
Хроника
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
19
00
18
57
18
55
18
50
18
41
Тренутно на програму