Туча малољетника у близини школе, има повријеђених

Извор:
АТВ
10.12.2025
17:37
Коментари:0
Недалеко од једне приједорске основне школе, данас се догодила туча у којој је учествовало више малољетника.
Како сазнајемо, око поднева је дошло до сукоба ученика деветих разреда у близини ОШ “Петар Кочић” у насељу Урије.
У тучи, у којој су учествовала четири малољетника, има повријеђених.
О свему се огласила и приједорска полиција, из које наводе да поступају по пријави.
"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор поступили су по пријави да је јутрос у близини једне основне школе у Приједору дошло до нарушавања јавног реда и мира тучом више малољетних лица.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор под чијим надзором се предузимају мјере и радње на утврђивању околности пријављеног догађаја", наводе из ПУ Приједор.
