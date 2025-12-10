Logo
Туча малољетника у близини школе, има повријеђених

АТВ

10.12.2025

17:37

Туча малољетника у близини школе, има повријеђених
Фото: Pexels.com

Недалеко од једне приједорске основне школе, данас се догодила туча у којој је учествовало више малољетника.

Како сазнајемо, око поднева је дошло до сукоба ученика деветих разреда у близини ОШ “Петар Кочић” у насељу Урије.

У тучи, у којој су учествовала четири малољетника, има повријеђених.

Полицијски службеници поступају по пријави туче између малољетних лица

О свему се огласила и приједорска полиција, из које наводе да поступају по пријави.

"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор поступили су по пријави да је јутрос у близини једне основне школе у Приједору дошло до нарушавања јавног реда и мира тучом више малољетних лица.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор под чијим надзором се предузимају мјере и радње на утврђивању околности пријављеног догађаја", наводе из ПУ Приједор.

Коментари (0)
