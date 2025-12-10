Logo
Ово је сестра Вука Бајрушевића: Удовица убијеног Трефа, завела бившег Мире Шкорић

АТВ

АТВ

10.12.2025

14:38

Вук Бајрушевић
Фото: Фејсбук

Вук Бајрушевић рањен је данас у његовом кафићу у београдском насељу Врачар, извијестили су тамошњи медији.

Бајрушевић је наводно рањен у обје ноге и превезен је у Ургентни центар.

Вук Бајрушевић

Хроника

Ко је Вук Бајрушевић - изрешетани власник кафића?

Нападач је побјегао са мјеста догађаја, а полиција је покренула акцију "Вихор".

Сестра Вука Бајрушевића позната јавности

Бојана Бајрушевић, удовица убијеног Владимира Ковачевића Трефа, у браку је са Васом Јеремићем, познатим хирургом и бившим мужем Мире Шкорић.

Бојана је била интересантна медијима не само због брака са покојним Владимиром Ковачевићем Трефом, већ и због отмице њеног брата Вука Бајрушевича у новембру 2000. године.

Била је то прва отмица коју је извршио земунски клан. Локације на којима је држан заточен мијењане су неколико пута – Фрушка гора, Нови Београд, Сурчин... Све вријеме је био везан – имао је лисице на рукама и ногама, лисице су биле повезане ланцима.

Бојана срушила цијену откупа

Цијена откупа на почетку је била пет милиона марака, али је Бајрушевићева сетра Бојана успјела да је спусти на милион и по.

Мјесто гдје је рањен Вук Бајрушевић

Хроника

Први снимци са мјеста пуцњаве у којој је рањен Вук Бајрушевић

У овом случају учествовала је прва постава земунског клана, почевши од вођа ове крими-банде Душана Спасојевића Шиптара и Милета Луковића Кума, па затим и Владимир Милисављевић – Влада Будала, Дејан Миленковић Багзи, Миладин Сувајџић – Ђура Мутави, Милан Јуришић, Милош и Александар Симовић, Душан Крсмановић…

Важна карика био је Милорад Улемек Легија, који је у то вријеме био активни припадник МУП-а.

