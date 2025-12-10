У Бечу се отвара Кућа Републике Српске

Извор:
СРНА
10.12.2025
14:25
Коментари:0
У Бечу ће сутра свечано бити отворена “Кућа Републике Српске”, продавница са херцеговачким и крајишким производима.
У аустријску пријестоницу данас је тим поводом отпутовала делегација града Требиња предвођена градоначелником Мирком Ћурићем, у којој су и замјеник градоначелника Дражен Бошковић, те директор Аграрног фонда Требиње Веселин Дутина.
Дутина је изјавио новинарима да је ово велики подухват за град Требиње и Аграрни фонд, те да је ријеч о концепту гдје ће први пут бити обједињена два бренда Републике Српске.
"Идеја је настала од Српско-аустријског привредног форума, уз подршку представника Републике Српске, као и предсједника СНСД-а Милорада Додика, који је дао пуну подршку, да Српска на овај начин буде видљива у ЕУ", истакао је он.
Хроника
Први снимци са мјеста пуцњаве у којој је рањен Вук Бајрушевић
Дутина је рекао да су, због једноставности функционисања објекта, одлучили да производи Републике Српске буду обједињени на једном мјесту.
"За почетак ће то бити производи из „Херцеговачке“ и „Крајишке куће“, вјерујем да ће у будућности бити још производа из региона. Наши производи ће бити заступљени под нашим брендом, а извозиће се посредством Аграрног фонда", напоменуо је Дутина.
Он је навео да је ријеч о печату деветогодишњег рада Аграрног фонда и “Херцеговачке куће”, те да је у Аустрији велика заинтересованост за производе из Херцеговине и Крајине.
"Бенефити су и да ће се остваривати већи приходи, произвођачи који нису имали прилику да извозе на нека друга тржишта, сада ће то моћи", рекао је Дутина.
Хроника
Ко је Вук Бајрушевић - изрешетани власник кафића?
Он је подсјетио да ће у фебруару у Бечу бити одржан “Светосавски бал”, а град Требиње је први пут партнер ове манифестације.
Дутина је најавио да ће у фебруару бити отворена и “Херцеговачка кућа” у Новом Саду.
Хроника
1 ч0
Република Српска
2 ч0
БиХ
2 ч0
Градови и општине
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
18
16
13
16
05
16
00
15
57
Тренутно на програму