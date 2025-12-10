Logo
У Бечу се отвара Кућа Републике Српске

СРНА

10.12.2025

14:25

0
У Бечу се отвара Кућа Републике Српске
Фото: Printscreen/Facebook/Hercegovačka kuća

У Бечу ће сутра свечано бити отворена “Кућа Републике Српске”, продавница са херцеговачким и крајишким производима.

У аустријску пријестоницу данас је тим поводом отпутовала делегација града Требиња предвођена градоначелником Мирком Ћурићем, у којој су и замјеник градоначелника Дражен Бошковић, те директор Аграрног фонда Требиње Веселин Дутина.

Дутина је изјавио новинарима да је ово велики подухват за град Требиње и Аграрни фонд, те да је ријеч о концепту гдје ће први пут бити обједињена два бренда Републике Српске.

"Идеја је настала од Српско-аустријског привредног форума, уз подршку представника Републике Српске, као и предсједника СНСД-а Милорада Додика, који је дао пуну подршку, да Српска на овај начин буде видљива у ЕУ", истакао је он.

Дутина је рекао да су, због једноставности функционисања објекта, одлучили да производи Републике Српске буду обједињени на једном мјесту.

"За почетак ће то бити производи из „Херцеговачке“ и „Крајишке куће“, вјерујем да ће у будућности бити још производа из региона. Наши производи ће бити заступљени под нашим брендом, а извозиће се посредством Аграрног фонда", напоменуо је Дутина.

Он је навео да је ријеч о печату деветогодишњег рада Аграрног фонда и “Херцеговачке куће”, те да је у Аустрији велика заинтересованост за производе из Херцеговине и Крајине.

"Бенефити су и да ће се остваривати већи приходи, произвођачи који нису имали прилику да извозе на нека друга тржишта, сада ће то моћи", рекао је Дутина.

Он је подсјетио да ће у фебруару у Бечу бити одржан “Светосавски бал”, а град Требиње је први пут партнер ове манифестације.

Дутина је најавио да ће у фебруару бити отворена и “Херцеговачка кућа” у Новом Саду.

Hercegovačka kuća

