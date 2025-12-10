Logo
Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ

Извор:

СРНА

10.12.2025

14:14

Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ
Фото: Pixabay

На подручју Федерације БиХ порески инспектори извршили су 236 контрола и том приликом затекли 45 непријављених радника, 19 објеката је запечаћено, а у 103 контроле издали прекршајне налоге са укупно изреченим казнама од 301.700 КМ.

Током контрола у протеклих седам дана, откривено је 11 објеката који су обављали дјелатност без одобрења за рад надлежног органа, 13 пореских обвезника који нису имали фискални уређај и 61 обвезник који није евидентирао промет путем фискалног уређаја, саопштено је из Пореске управе ФБиХ.

ОШ "Иван Горан Ковачић", Мркоњић

Градови и општине

Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

На подручју Тузланског кантона у једном случају инспекцијски надзор је завршен уз асистенцију припадника Министарства унутрашњих послова.

Према овим подацима, 43,64 одсто контролисаних пореских обвезника није пословало у складу са законским прописима.

Вук Бајрушевић

Хроника

Ко је Вук Бајрушевић - изрешетани власник кафића?

Контролама су били обухваћени порески обвезници који обављају дјелатност угоститељства, трговине, приређивања игара на срећу клађења, пекарства, те грађевинску и друге услужне дјелатности.

