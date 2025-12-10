Република Српска оборила све рекорде: Забиљежен милионски број ноћења

Извор:
СРНА
10.12.2025
14:06
Коментари:0
Република Српска посљедњих година биљежи милионски број ноћења, а ове године тај број је достигнут већ након десет мјесеци, што ову годину чини рекордном од када се прате параметри долазака и ноћења, речено је на састанку Координационог одбора туристичких организација Републике Српске на Палама.
Руководилац сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике Српске Марко Радић истакао је да су очекивања да ће увођење Централног информационог система, планирано за 2026. годину додатно унаприједити евиденцију и статистику.
"Република Српска има богат туристички потенцијал, а настоји се развијати као дестинација доступна 365 дана годишње од Новог Града до Требиња, док су Јахорина и Источно Сарајево неизоставни дијелови туристичке понуде", рекао је Радић новинарима.
Он је навео да је састанак био прилика да се представи програм рада за наредну године, те да се највише дискутовало о предстојећим сајамским активностима које су планиране у 2026. години, с посебним фокусом на почетак наредне године, када се одржава већина туристичких сајмова.
Радић је нагласио да су Бањалука, Источно Сарајево, Требиње и бањске дестинације увијек међу првим препорукама које се истичу кроз различите промотивне активности на нивоу Републике Српске.
Република Српска
Минић: Опозиција покушава да скупља поене преко Уставног суда БиХ
На састанку је било ријечи о плановима и програмима за наредну годину, организацији новогодишњих празника гдје је истакнуто да је туристички сектор спреман, као и о новим Законима о туризму и угоститељству.
Предсједник Координационог одбора туристичких организација Републике Српске Ивана Ђокић Миловановић рекла је да је данашња сједница имала за циљ да помогне свим туристичким организацијама да унаприједе своје активности и допринесу промоцији Републике Српске и локалних заједница.
Она је навела да су представници Министарства трговине и туризма Републике Српске образложили најављене измјене у законима о туризму и угоститељству.
Директор Туристичке организације Града Источно Сарајево Стефан Стајчић истакао је да је ова организација у потпуности спремна за зимску туристичку сезону, те да је много рађено на промоцији града и дестинација као што су Јахорина и Равна планина.
"Очекујемо изврсну сезону. Скијање је већ почело захваљујући систему за вјештачко осњежавање и Олимпијском центру `Јахорина`, који улаже велике напоре да стазе буду у функцији. То је важна гаранција за све туристе који долазе у наш град управо због скијања", рекао је Стајчић.
Занимљивости
3 знака улазе у најлепши период године
Он је додао да ће бити припремљен и низ догађаја на Палама и другим градским општинама који ће пратити зимску сезону.
Према његовим ријечима, проблеми увијек постоје када су у питању регистрација смјештаја, боравишна такса и прикупљање накнада.
"Средства која прикупимо од боравишне таксе су намјенска и увијек се користе за промоцију туристичких дестинација. Када власник неког смјештаја сакрије и не уплати три КМ боравишне таксе, он је индиректно тај новац ускратио сам себи. Од тих средстава можемо организовати квалитетне догађаје које пуне град и уложени износ се вишеструко врати", појаснио је Стајчић.
Стајчић је нагласио да им је на располагању градска инспекција, уз чију помоћ је у претходном периоду откривен велики број некатегорисаних смјештаја који су предмет контроле.
Координациони одбор окупља све туристичке организације у Републици Српској како би се ускладиле стратегије, промовисао туризам Српске, рјешавали заједнички проблеми и унаприједила укупна туристичка понуда у сарадњи са Министарством трговине и туризма и Туристичком организацијом Републике Српске.
Савјети
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
18
16
13
16
05
16
00
15
57
Тренутно на програму