Стевандић: Најљепши утисци из Париза припадају Србима

Извор:

АТВ

10.12.2025

13:59

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

На крају вишедневне радне посјете Француској, предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић исказао је посебну захвалност Федерација младих Срба Европе.

"Најљепши утисци из Париза припадају Србима. Поред много тинк тенкова, француских сенатора, новинара, института (Жак Делор) - Федерација младих Срба Европе, чији је предсједник Немања Димитријевић, на мене је оставило највећи утисак, јер су се сами изборили за сјајан статус у ЕУ", написао је Стевандић на друштвеним мрежама.

Он је објавио видео у коме сумира утиске посјете Паризу, у друштву Димитријевића, те најављује његов скори долазак у Бањалуку.

"Јако је лијепо то што је Федерација младих Срба Европе, које предводи Немања, неко ко нам помаже и ко отвара визире за све наше младе људе из Републике Српске да буду патриоте, да знају европско законодавство и право, да чувају своју традицију. Ријеч је о политички неутралној организацији која окупља најмлађе и најобразованије људе. Имали смо састанке са сенаторима, са људима из Министарства спољних послова", подсјећа Стевандић.

Димитријевићу је лично захвалио на помоћи, као и на томе што ће и у будућности да буде амбасадор Републике Српске у Европи.

"Драго нам је да ће млади из Републике Српске и Србије преко тебе доспјети до Брисела и показати да је Република Српска отворила своје прозоре, да ће објаснити своју позицију. Дакле, не морамо да се одричемо свог суверенитета, идентитета, своје имовине, ни ракије, ни чварака, а да истовремено партиципирамо у модерном свијету и технологијама", додаје Стевандић.

Гранични прелаз Градишка

БиХ

Смијешно оправдање Зијада Крњића: Људи не чекају на граници

Исто тако, наглашава он, нема потребе ни да се одричемо својих добрих веза ни са Русијом.

"Можемо да пропагирамо то да велике културе међусобно не треба да ратују, него треба да сарађују. Ми смо народ који је можда бројем мали, али са памећу и великом енергијом да нађемо самоодрживост у великом и нестабилном свијету", рекао је Стевандић.

Димитријевић је захвалио Стевандићу на схватању да је европски пут битан за Републику Српску и БиХ.

"Хвала вам што разумијете да све остаје на младим образованим људима. Ова посјета је вјероватно прва у низу. Нама ће бити задовољство да помогнемо свом српском народу гдје год живио да се његов глас чује у Европском парламенту, али да се чује такође у Француској, Аустрији и свим земљама чланицама ЕУ", поручио је Димитријевић.

