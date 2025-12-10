Лига шампиона или Лига Европе? Комичан пропуст организатора

Извор:
Б92
10.12.2025
21:41
Коментари:0
На утакмици између Виљареала и Копенхагена догодила се комична ситуација, када је умјесто Лиге шампиона пуштена химна Лиге Европе.
Није ништа ишло на руку навијача Виљареала у шестом колу Лиге шампиона, јер су били поражени од првака Данске (3:2), али изгледа и да организаторима није био дан.
Тако се прије почетка утакмице догодила једна комична ситуација, јер је умјесто химне Лиге шампиона, пуштена химна Лиге Европе, пише Б92.
Никоме није било јасно шта се дешава, навијачи су одреаговали звиждуцима, а фудбалери на терену су били збуњени.
Овај неспоразум је брзо исправљен, али је овај догађај убрзо постао виралан на друштвеним мрежама.
They've just played the Europa League tune rather than the Champions League one.— Ruairidh Barlow (@RuriBarlow) December 10, 2025
Might be taken with more humour if Villarreal were coasting through to the knockouts. pic.twitter.com/CxfzPFfPxH
