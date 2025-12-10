Logo
Лига шампиона или Лига Европе? Комичан пропуст организатора

Б92

10.12.2025

21:41

0
Фудбалери Виљареала на мечу Лиге шампиона
Фото: Tanjug / AP / Alberto Saiz

На утакмици између Виљареала и Копенхагена догодила се комична ситуација, када је умјесто Лиге шампиона пуштена химна Лиге Европе.

Није ништа ишло на руку навијача Виљареала у шестом колу Лиге шампиона, јер су били поражени од првака Данске (3:2), али изгледа и да организаторима није био дан.

Тако се прије почетка утакмице догодила једна комична ситуација, јер је умјесто химне Лиге шампиона, пуштена химна Лиге Европе, пише Б92.

Никоме није било јасно шта се дешава, навијачи су одреаговали звиждуцима, а фудбалери на терену су били збуњени.

Овај неспоразум је брзо исправљен, али је овај догађај убрзо постао виралан на друштвеним мрежама.

Viljareal

Лига шампиона

