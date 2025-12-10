Logo
Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Агенције

10.12.2025

12:58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Хрватски тренер Роберт Просинечки именован је у сриједу за новог селектора фудбалске репрезентације Киргистана.

Просинечки је уговор са Фудбалским савезом Киргистина (КФУ) потписао до краја 2026. године уз могућност продужења на још једну сезону.

"Ако репрезентација Киргистана по његовим вођством буде успјешна на Купу Азије 2027, онда ће уговор бити продужен на још три године", наводи се у саопштењу КФУ.

robert prosinecki sc jt

Фудбал

Роберт Просинечки освануо на незахвалној листи

Предсједник КФУ Камбичек Ташијев изјавио је да је увјерен да ће Просинечки да донесе нову енергију, да подигне квалитет игре и да унаприједи резултате репрезентације Киргистана, која се тренутно налази на 104. мјесту ранг листе ФИФА.

Водио БиХ, Црну Гору, Звезду

Просинечки (56) је раније био селектор Црне Горе, БиХ и Азербејџана, а самостално је тренирао Црвену звезду, турске Кајзери и Денизли, словеначку Олимпију и хрватски Рудеш.

Он је почетком септембра, након пораза од Хрватске, добио отказ на мјесто селектора Црне Горе, послије још једног неуспјешног квалификационог циклуса.

