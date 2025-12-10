Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Извор:
10.12.2025
12:58
Хрватски тренер Роберт Просинечки именован је у сриједу за новог селектора фудбалске репрезентације Киргистана.
Просинечки је уговор са Фудбалским савезом Киргистина (КФУ) потписао до краја 2026. године уз могућност продужења на још једну сезону.
"Ако репрезентација Киргистана по његовим вођством буде успјешна на Купу Азије 2027, онда ће уговор бити продужен на још три године", наводи се у саопштењу КФУ.
Предсједник КФУ Камбичек Ташијев изјавио је да је увјерен да ће Просинечки да донесе нову енергију, да подигне квалитет игре и да унаприједи резултате репрезентације Киргистана, која се тренутно налази на 104. мјесту ранг листе ФИФА.
Просинечки (56) је раније био селектор Црне Горе, БиХ и Азербејџана, а самостално је тренирао Црвену звезду, турске Кајзери и Денизли, словеначку Олимпију и хрватски Рудеш.
Он је почетком септембра, након пораза од Хрватске, добио отказ на мјесто селектора Црне Горе, послије још једног неуспјешног квалификационог циклуса.
