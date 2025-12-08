Фудбалер због објаве на друштвеним мрежама иде у затвор!

Извор:
Бивши енглески фудбалер Џои Бартон правоснажно је осуђен на шест мјесеци затвора, условно на 18 мјесеци, због коментара које је објављивао на друштвеним мрежама.
Некадашњи везиста Манчестер аитија, Њукасла, КПР-а, Марсеја и Ренџерса имао је неумјесне коментаре усмјерене ка британском водитељу Џеремију Вајну и две коментаторке, Луси Ворд и Ени Алуко.
У једној од објава, Бартон је назвао Луси Ворд и Ени Алуко "Фредом и Роуз Вестом међу фудбалским коментаторима", алудирајући на два озлоглашена британска серијска убице.
Такође је Алуко упоредио са "категоријом Јосифа Стаљина и Пола Пота", оптужујући је да је "убила уши стотинама хиљада, ако не и милионима, фудбалских навијача".
Писао је Бартон и да је Алуко, рођена у Нигерији, запослена само због етничке разноликости.
У још једној спорној објави, повукао је аналогију између водитеља Џеремија Вајна и америчког сексуалног преступника Џефрија Епстајна.
Бартону је забрањено да контактира Алуко, Вордову и Вајна.
Поред наведене казне, такође ће морати да обави неплаћени друштвено користан рад.
