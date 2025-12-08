Logo
Фудбалер због објаве на друштвеним мрежама иде у затвор!

Б92

08.12.2025

22:28

Фото: Pixabay

Бивши енглески фудбалер Џои Бартон правоснажно је осуђен на шест мјесеци затвора, условно на 18 мјесеци, због коментара које је објављивао на друштвеним мрежама.

Некадашњи везиста Манчестер аитија, Њукасла, КПР-а, Марсеја и Ренџерса имао је неумјесне коментаре усмјерене ка британском водитељу Џеремију Вајну и две коментаторке, Луси Ворд и Ени Алуко.

У једној од објава, Бартон је назвао Луси Ворд и Ени Алуко "Фредом и Роуз Вестом међу фудбалским коментаторима", алудирајући на два озлоглашена британска серијска убице.

Наука и технологија

Нова ера мјерење времена: ‘Атомски сатови’ доносе револуцију

Такође је Алуко упоредио са "категоријом Јосифа Стаљина и Пола Пота", оптужујући је да је "убила уши стотинама хиљада, ако не и милионима, фудбалских навијача".

Писао је Бартон и да је Алуко, рођена у Нигерији, запослена само због етничке разноликости.

У још једној спорној објави, повукао је аналогију између водитеља Џеремија Вајна и америчког сексуалног преступника Џефрија Епстајна.

Бартону је забрањено да контактира Алуко, Вордову и Вајна.

Поред наведене казне, такође ће морати да обави неплаћени друштвено користан рад.

(б92)

