И БиХ има свог кандидата за Златну копачку

08.12.2025
21:32
Златна копачка је награда која се додјељује најбољем стријелцу Европе и обично оде у руке неког од играча из Лиге петице.
Критериј је такав да се голови постигнути у Лигама петице вриједе два поена и то на крају буде пресудно кад је у питању побједник.
Занимљиво да се у досадашњем дијелу сезоне међу Топ 15 кандидата за најбољег стријелаца Европе налази и један бх. репрезентативац.
Наиме, са седам постигнутих голова Харис Табаковић је досад скупио 14 бодова што му је тренутно довољно за 13. мјесто.
Да освоји златну копачку шансе су минималне пошто су водећи стријелци попут Хери Кејна, Килијана Ембапеа и Ерлинга Халанда заиста тешко достижни.
Кејн је досад скупио 34 бода, Ембапеа има два бода мање од Енглеза, док је Халанд на 30 бодова.
