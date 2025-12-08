Спалети: Можемо боље од онога што смо приказали

08.12.2025
17:07
Коментари:0
Тренер Јувентуса Лућано Спалети анализирао је пораз свог тима од Наполија (2:1), истичући да је његовој екипи недостајало одлучности, организације и квалитета у изградњи напада.
Према његовим ријечима, Наполи је био физички снажнији и тактички спремнији, док је Јувентус пречесто дјеловао пасивно.
"Они су ишли јаче од нас, били су бржи и агресивнији. Ми смо били превише тихи у кружењу лопте. Жељели смо да створимо вишак у одређеним зонама, али то нисмо успјели. Наполи је снажна екипа у доброј форми – или држиш лопту, или те они натјерају да трчиш по терену", рекао је тренер Јувентуса.
Истиче да је други дио био нешто бољи, али и даље недовољно добар против ривала који зна да казни сваку грешку.
"У другом полувремену је било боље, али онда смо видјели колико су вјешти да играју са тројицом напријед. Покушали смо маркирати човјек на човјека, али су нам опет успјели створити проблеме. Послије гола смо преузели лопту, али кроз превише ‘школских’, предвидљивих рјешења. Морамо да направимо кораке напријед, и то брзо. Вријеме је да извучемо неке закључке", рекао је Спалети.
Уз завршну поруку.
"Можемо ми боље од онога што смо приказали".
Јуве је тек седми на табели, а у сљедећем колу састаће се са Болоњом.
Најновије
Најчитаније
18
06
18
03
17
57
17
56
17
48
Тренутно на програму