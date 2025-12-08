Logo
Large banner

Спалети: Можемо боље од онога што смо приказали

08.12.2025

17:07

Коментари:

0
Спалети: Можемо боље од онога што смо приказали
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Alberto Mariani

Тренер Јувентуса Лућано Спалети анализирао је пораз свог тима од Наполија (2:1), истичући да је његовој екипи недостајало одлучности, организације и квалитета у изградњи напада.

Према његовим ријечима, Наполи је био физички снажнији и тактички спремнији, док је Јувентус пречесто д‌јеловао пасивно.

"Они су ишли јаче од нас, били су бржи и агресивнији. Ми смо били превише тихи у кружењу лопте. Жељели смо да створимо вишак у одређеним зонама, али то нисмо успјели. Наполи је снажна екипа у доброј форми – или држиш лопту, или те они натјерају да трчиш по терену", рекао је тренер Јувентуса.

Истиче да је други дио био нешто бољи, али и даље недовољно добар против ривала који зна да казни сваку грешку.

"У другом полувремену је било боље, али онда смо вид‌јели колико су вјешти да играју са тројицом напријед. Покушали смо маркирати човјек на човјека, али су нам опет успјели створити проблеме. Послије гола смо преузели лопту, али кроз превише ‘школских’, предвидљивих рјешења. Морамо да направимо кораке напријед, и то брзо. Вријеме је да извучемо неке закључке", рекао је Спалети.

Уз завршну поруку.

"Можемо ми боље од онога што смо приказали".

Јуве је тек седми на табели, а у сљедећем колу састаће се са Болоњом.

Подијели:

Тагови:

Лућано Спалети

Juventus

Napoli

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спалети: Влаховић жели да остане

Фудбал

Спалети: Влаховић жели да остане

1 мј

0
Спалети дао шансу Костићу, он се одужио за 90 секунди

Фудбал

Спалети дао шансу Костићу, он се одужио за 90 секунди

1 мј

0
Јувентус има новог тренера

Фудбал

Јувентус има новог тренера

1 мј

0
Оправдање селектора Италије за испадање: Интер прерано освојио титулу

ЕУРО 2024

Оправдање селектора Италије за испадање: Интер прерано освојио титулу

1 год

0

Више из рубрике

Фудбалер Реала због повреде четири мјесеца ван терена

Фудбал

Фудбалер Реала због повреде четири мјесеца ван терена

3 ч

0
Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

Фудбал

Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

19 ч

0
Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Фудбал

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

21 ч

0
Борац - Посушје

Фудбал

Борац новом побједом додатно побјегао Зрињском

22 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

06

Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

18

03

Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

17

57

Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

17

56

Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

17

48

Завршен састанак европских лидера и Зеленског: И Лондон "погођен" ратом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner