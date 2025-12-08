Фудбалер Реала због повреде четири мјесеца ван терена

Извор:
Фудбалер Реала и репрезентативац Бразила Едер Милитао одсуствоваће до четири мјесеца ван терена због повреде мишића, преносе данас шпански медији.
Милитао се повриједио у недјељу на мечу 15. кола Ла Лиге против Селте (0:2). Фудбалер Реала је због повреде замијењен у 24. минуту.
Реал је данас саопштио да је послије додатних медицинских прегледа утврђено да је бразилски фудбалер доживио повреду мишића лијеве ноге.
Међутим, мадридски клуб није навео колико ће Милитао одсуствовати ван терена, али Марка тврди да бразилског фудбалера очекује пауза до априла наредне године.
Милитао (27) је ове сезоне одиграо 15 утакмица за Реал у свим такмичењима.
