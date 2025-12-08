Logo
Large banner

Фудбалер Реала због повреде четири мјесеца ван терена

Извор:

Танјуг

08.12.2025

15:05

Коментари:

0
Фудбалер Реала због повреде четири мјесеца ван терена
Фото: Таnjug/AP Photo/Manu Fernandez

Фудбалер Реала и репрезентативац Бразила Едер Милитао одсуствоваће до четири мјесеца ван терена због повреде мишића, преносе данас шпански медији.

Милитао се повриједио у недјељу на мечу 15. кола Ла Лиге против Селте (0:2). Фудбалер Реала је због повреде замијењен у 24. минуту.

Реал је данас саопштио да је послије додатних медицинских прегледа утврђено да је бразилски фудбалер доживио повреду мишића лијеве ноге.

badem pixabay

Савјети

Која је дозвољена дневна количина бадема?

Међутим, мадридски клуб није навео колико ће Милитао одсуствовати ван терена, али Марка тврди да бразилског фудбалера очекује пауза до априла наредне године.

Милитао (27) је ове сезоне одиграо 15 утакмица за Реал у свим такмичењима.

Подијели:

Тагови:

Реал Мадрид

fudbal

фудбалер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кејт Винслет: Застрашујуће је шта људи раде свом тијелу

Сцена

Кејт Винслет: Застрашујуће је шта људи раде свом тијелу

1 ч

0
Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

Република Српска

Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

1 ч

3
Преминуо угледни љекар из БиХ

Друштво

Преминуо угледни љекар из БиХ

1 ч

0
Малољетник украо BMW и изазвао саобраћајну незгоду

Хроника

Малољетник украо BMW и изазвао саобраћајну незгоду

1 ч

0

Више из рубрике

Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

Фудбал

Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

18 ч

0
Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Фудбал

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20 ч

0
Борац - Посушје

Фудбал

Борац новом побједом додатно побјегао Зрињском

20 ч

2
Fudbalska lopta

Фудбал

Утакмица прекинута због смрти: Огласио се клуб

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

22

Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

16

22

Пажљиво са њима, било каква критика ће их јако погодити

16

16

У затвору пронађено 13 тијела

16

15

Како је ајвар добио име? Занимљивости о краљици зимнице од Персије до Балкана

16

12

Милановић: Док ново оружје дође у Хрватску могу се завршити два свјетска рата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner