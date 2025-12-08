Малољетник украо BMW и изазвао саобраћајну незгоду

Извор:
АТВ
08.12.2025
14:51
Малољетник је у Бијељини украо "BMW", којим је изазвао саобраћајну незгоду и побјегао са лица мјеста, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.
Ефикасном и брзом реакцијом полиције расвијетљено је ово кривично дјело тешке крађе, идентификован малољетни извршилац и пронађено украдено возило, наведено је у саопштењу.
Полицији је јуче пријављено да је из дворишта породичне куће на подручју Бијељине отуђен путнички аутомобил "BMW" у коме су се налазили кључеви за стартовање.
Током оперативног рада на терену утврђено је да је тим возилом малољетник изазвао саобраћајну незгоду и удаљио се са лица мјеста.
Извршен је увиђај на оба лица мјеста и о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног тужилаштва у Бијељини као и Центар за социјални рад.
Према малољетнику слиједе мјере и радње у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном и прекршајном поступку.
