Малољетник украо BMW и изазвао саобраћајну незгоду

Извор:

АТВ

08.12.2025

14:51

Малољетник украо BMW и изазвао саобраћајну незгоду
Фото: АТВ

Малољетник је у Бијељини украо "BMW", којим је изазвао саобраћајну незгоду и побјегао са лица мјеста, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.

Ефикасном и брзом реакцијом полиције расвијетљено је ово кривично дјело тешке крађе, идентификован малољетни извршилац и пронађено украдено возило, наведено је у саопштењу.

Полицији је јуче пријављено да је из дворишта породичне куће на подручју Бијељине отуђен путнички аутомобил "BMW" у коме су се налазили кључеви за стартовање.

Током оперативног рада на терену утврђено је да је тим возилом малољетник изазвао саобраћајну незгоду и удаљио се са лица мјеста.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова оштро Шведској: Још једна земља која је постала толерантна на неонацизам

Извршен је увиђај на оба лица мјеста и о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног тужилаштва у Бијељини као и Центар за социјални рад.

Према малољетнику слиједе мјере и радње у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном и прекршајном поступку.

Саобраћајна несрећа

крађа аута

