Сутра претежно сунчано

Извор:

АТВ

08.12.2025

14:42

Фото: АТВ

У већини крајева у Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано вријеме.

Током јутра и дијела пријеподнева биће умјерено до претежно облачно, на југу сунчаније. Уз ријеке и по котлинама могућа је магла и ниска облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У наставку дана биће све сунчаније и топлије, понегдје ће се магла дуже задржати уз хладније вријеме у тим мјестима.

Увече се очекује постепено наоблачење са сјевера, које ће се у наредној ноћи ширити ка свим крајевима, без падавина.

Дуваће слаб вјетар, увече у вишим предјелима у Крајини и умјерен и промјенљив или јужних смјерова.

ватрогасци

Свијет

Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса

Минимална температура ваздуха биће од један до четири, на југу до шест, у вишим предјелима од минус два степена, док ће максимална дневна бити од 11 до 16, у мјестима с маглом од седам степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас је највише сунчаног времена било на подручју Херцеговине и југозападу. У већини крајева преовладавало је претежно облачно вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Калиновик и Чемерно три, Хан Пијесак четири, Соколац пет, Шипово шест, Кнежево, Мркоњић Град и Бугојно седам, Бањалука, Добој, Дринић, Србац, Дрвар, Сарајево, Тузла и Зеница осам, Гацко, Зворник, Нови Град, Рудо, Фоча, Бихаћ, Ливно и Сански Мост девет, Вишеград, Приједор, Рибник и Сребреница десет, Бијељина 11, Билећа 14, Мостар 15, те Требиње 17 степени.

Временска прогноза

