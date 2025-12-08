Logo
Са тржишта БиХ повучени продужни кабл и два држача за цуцле

АТВ

08.12.2025

Повучен са тржишта продужни кабл
Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Са тржишта БиХ повучени су продужни кабл са четири утичнице јер представља опасност од струјног удара и пожара, те два модела држача за цуцле - ланчић и везица због опасности од гушења, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о продужном каблу поријеклом из Кине, чија је шифра 6784, а представља опасност од струјног удара и пожара зато што димензије утичница нису у складу са стандардним вриједностима, не постоји проводник за уземљење, а утичнице немају затвараче.

савјет министара

БиХ

Српски министри нису подржали дневни ред сједнице Савјета министара

Код овог производа није остварено адекватно учвршћење напојног кабла са кутијом са утичницама, није остварена адекватна отпорност на загријавање у нормалном раду, површина попречног пресјека проводника у каблу није у складу са прописаним вриједностима.

Није остварен ни минималан раставни размак између проводних дијелова, производ није прописно означен, нити је усклађен са Наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница и стандардом БАС ИЕЦ 60884-2-7, навели су из Агенције.

Ланчић за цуцле из Турске, чија је шифра 270, а бар код 8690797102708, представља ризик од гушења, јер не испуњава захтјеве прописане у тачки 5.1.2 стандарда БАС ЕН 12586+А1:2012, а упутства за употребу и информације на паковању за потрошаче нису у складу са стандардом БАС ЕН 12586+А1:2012.

uvidjaj policija rs

Хроника

Тинејџер погинуо у тешкој несрећи код Александровца

Везица за цуцлу је поријеклом из БиХ и несигурна је јер не испуњава захтјеве прописане у тачки 5.1.6 стандарда БАС ЕН 12586+А1:2012 који се односе на максималну дужину држача, а недостају јој и информације на паковању за потрошаче, подаци о производу и упутство за употребу.

Увозници ових производа предузели су мјере повлачења са тржишта и њихово уништавања, док се потрошачима препоручује да ове предмете престану користити и врате у продавницу гдје су купљени, додаје се у саопштењу.

