Са тржишта БиХ повучени продужни кабл и два држача за цуцле

Са тржишта БиХ повучени су продужни кабл са четири утичнице јер представља опасност од струјног удара и пожара, те два модела држача за цуцле - ланчић и везица због опасности од гушења, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Ријеч је о продужном каблу поријеклом из Кине, чија је шифра 6784, а представља опасност од струјног удара и пожара зато што димензије утичница нису у складу са стандардним вриједностима, не постоји проводник за уземљење, а утичнице немају затвараче.
Код овог производа није остварено адекватно учвршћење напојног кабла са кутијом са утичницама, није остварена адекватна отпорност на загријавање у нормалном раду, површина попречног пресјека проводника у каблу није у складу са прописаним вриједностима.
Није остварен ни минималан раставни размак између проводних дијелова, производ није прописно означен, нити је усклађен са Наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница и стандардом БАС ИЕЦ 60884-2-7, навели су из Агенције.
Ланчић за цуцле из Турске, чија је шифра 270, а бар код 8690797102708, представља ризик од гушења, јер не испуњава захтјеве прописане у тачки 5.1.2 стандарда БАС ЕН 12586+А1:2012, а упутства за употребу и информације на паковању за потрошаче нису у складу са стандардом БАС ЕН 12586+А1:2012.
Везица за цуцлу је поријеклом из БиХ и несигурна је јер не испуњава захтјеве прописане у тачки 5.1.6 стандарда БАС ЕН 12586+А1:2012 који се односе на максималну дужину држача, а недостају јој и информације на паковању за потрошаче, подаци о производу и упутство за употребу.
Увозници ових производа предузели су мјере повлачења са тржишта и њихово уништавања, док се потрошачима препоручује да ове предмете престану користити и врате у продавницу гдје су купљени, додаје се у саопштењу.
