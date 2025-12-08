Logo
Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

08.12.2025

09:33

Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?
Фото: pexels

Најновији подаци Републичког завода за статистику показују занимљив тренд када је ријеч о трајању бракова у Републици Српској.

Према тим подацима, 33 брака су разведена у периоду краћем од једне године, док је 328 разведених бракова трајало дуже од 15 година.

Свијет

Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку

Подаци се односе на 2024. годину, саопштено је из Републичког завода за статистику.

Republički zavod za statistiku

