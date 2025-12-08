Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

08.12.2025
09:33
Коментари:0
Најновији подаци Републичког завода за статистику показују занимљив тренд када је ријеч о трајању бракова у Републици Српској.
Према тим подацима, 33 брака су разведена у периоду краћем од једне године, док је 328 разведених бракова трајало дуже од 15 година.
Свијет
Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку
Подаци се односе на 2024. годину, саопштено је из Републичког завода за статистику.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму