Како бивши супружници остварују право на породичну пензију?

Право на породичну пензију под истим условима као и брачни и ванбрачни партнери имају и бивши супружници ако су послије развода брака судским путем стекли право на издржавање. Они морају испунити и додатне услове.
Како објашњавају у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), право на породичну пензију под истим условима као и супружник и ванбрачни партнер може остварити и супружник из разведеног брака и ванбрачни партнер послије престанка заједнице живота ванбрачних партнера ако им је судском пресудом утврђено право на издржавање.
"Поред судске пресуде којом је утврђено право на издржавање, право на породичну пензију супружник из разведеног брака и ванбрачни партнер после престанка заједнице живота ванбрачних партнера могу остварити ако испуне следеће услове: ако је брак, односно ванбрачна заједница живота утврђен правноснажним рјешењем ванпарничног суда трајао најмање три године или ако са умрлим осигураником, односно корисником права има заједничко дијете, у ком случају се право остварује без обзира на дужину трајања брака, односно ванбрачне заједнице утврђене правноснажним рјешењем ванпарничног суда", објашњавају за Бизнис Курир у Фонду ПИО.
Чињенице о породичној пензији:
- Удовица мора имати напуњене 53 године да би остварила право на породичну пензију
- Право на породичну пензију има и жена која је постала неспособна за рад прије смрти супружника
- Уколико с преминулим осигураником има заједничку дјецу и она обавља родитељску дужност
- Уколико није напунила 53 године, али је напунила 45 година, право на пензију стиче када напуни 53 године
- Удовац мора имати 58 година у тренутку смрти супруге да би остварио право на пензију
- Право на породичну пензију има и удовац који је постао неспособан за рад прије смрти супруге
- Уколико с преминулом супругом има заједничку дјецу и он обавља родитељску дужност
А колику ће породичну пензију добити бивши супружници, прије свега зависи од тога колико особа има право да је добије.
"Износ породичне пензије се одређује у проценту од пензије која припада, односно која би припадала умрлом у моменту смрти, и то за једног члана 70 одсто, за два члана 80 одсто, за три члана 90 одсто, за четири и више чланова 100 одсто. Ако право на породичну пензију имају супружник, ванбрачни партнер, супружник из разведеног брака и ванбрачни партнер после престанка заједнице живота ванбрачних партнера, ако им је судском пресудом утврђено право на издржавање, одређује се једна породична пензија у висини која припада за једног члана породице и дијели у једнаким износима", истичу у Фонду ПИО.
