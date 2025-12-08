Logo
Шта вам звијезде предвиђају за данас?

08.12.2025

07:59

Пред вама је астролошка слика за понедјељак, 8. децембар 2025. године.

Ован

Дан доноси повећану менталну оштрину и потребу да се нешто покрене. Међутим, околина може успоравати ваш ритам, што рађа нервозу. Умјесто инсистирања на тренутном напретку, планирајте. Вечерњи сати доносе једну искрено мотивишућу вијест.

Бик

Осјећате унутрашњу стабилност, али нечији захтјеви могу нарушити ваш мир. Немојте прихватати туђе обавезе као своје. Финансијски аспект је повољан, могућа мала добит или добра прилика коју не треба игнорисати.

Близанци

Ваш владар Меркур јача вашу комуникативност, али данас су ријечи осјетљивије него иначе. Добро је за преговоре, али не и за емотивне расправе. Добијате увиде који вам помажу да рјешите оно што се дуго вуче у позадини.

Рак

Данас сте посебно интуитивни. Неко из ваше близине може тражити савјет, али пазите да се не препуните туђим емоцијама. Пословно, већа прецизност се од вас очекује; не брзајте и избјегните пропусте.

Лав

Потреба за признањем данас је појачана, али прави успјех долази ако препустите да дела говоре умјесто вас. У међуљудским односима може доћи до важног разговора који скида терет са срца. Вечерас, креативни подстицај.

Дјевица

Организација вам је јача страна, али данас вас нешто или неко избацује из ритма. Умјесто нервозе, изаберите аналитички приступ. Могућа су пријатна изненађења у породичном кругу или вијест која вам враћа сигурност.

Вага

Енергије односа су наглашене. Потрудите се да чујете друге мало дубље него иначе то рјешава потенцијалне неспоразуме. Добар је дан за партнерске договоре, романтику и умјетничке активности.

Шкорпија

Дубоке теме, сјећања или нереализоване обавезе могу изронити данас. Међутим, имате снагу да се изборите са тим. Интуиција је изоштрена, па вјерујте првом утиску. Финансије, избјегавајте ризичне потезе.

Стријелац

Сунце у вашем знаку доноси снагу и оптимизам, али Мјесец подстиче рефлексију. Данас је важно да ускладите импулс и план. Добар је тренутак за покретање личних пројеката. Емоционално, топлина и отворен разговор.

Јарац

Припремате терен за нешто дугорочно. Могући су контакти са људима који вам касније много значе. Радна сфера захтијева стрпљење, али резултат ће бити стабилан. Не занемарујте одмор.

Водолија

Идеје су вам блиставе, али данас је потребно мало више структуре да би постале реалност. Добар аспект вам доноси подршку пријатеља или пријатну социјалну интеракцију. Емоционално, неко вас посматра са дивљењем.

Рибе

Осјетљиви сте, али и изузетно инспирисани. Професионални сектор може донијети похвалу или потврду да сте на правом путу. На емотивном плану избјегавајте идеализацију, држите се реалности, бар данас, пише новосадска.тв.

