Дјечак страдао у подметнутом пожару

Шездесетогодишња жена и дјечак (5) мртви су након "непромишљеног и убилачког" напада на породичну кућу.
Тијела су извучена из угљенисаних остатака полуодвојене куће у Едендерију у Ирској око 19.45 сати у суботу.
Друга жена, у педесетим годинама, лијечи се у болници због повреда.
Наредник Лијам Герагти потврдио је да полиција вјерује да је кућу напала једна или више непознатих особа те да је пожар намјерно подметнут.
Описао је подметање пожара као "непромишљен, бешћутан и убилачки напад на породичну кућу", наводи "Метро".
Судија Клер Мари рекла је на Фејсбуку: "Тешко је ријечима описати колико су људи схрвани. Губитак тако невиних живота је неопростив. Нека њихове јадне душе почивају у вјечном миру."
Још је додала:
"Едендери је данас мрачније мјесто."
