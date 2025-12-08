Logo
Дјечак страдао у подметнутом пожару

08.12.2025

07:50

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Шездесетогодишња жена и д‌јечак (5) мртви су након "непромишљеног и убилачког" напада на породичну кућу.

Тијела су извучена из угљенисаних остатака полуодвојене куће у Едендерију у Ирској око 19.45 сати у суботу.

Друга жена, у педесетим годинама, лијечи се у болници због повреда.

Наредник Лијам Герагти потврдио је да полиција вјерује да је кућу напала једна или више непознатих особа те да је пожар намјерно подметнут.

Таласи

Свијет

Талас повукао туристе у море, има мртвих и несталих

Описао је подметање пожара као "непромишљен, бешћутан и убилачки напад на породичну кућу", наводи "Метро".

Судија Клер Мари рекла је на Фејсбуку: "Тешко је ријечима описати колико су људи схрвани. Губитак тако невиних живота је неопростив. Нека њихове јадне душе почивају у вјечном миру."

Још је додала:

"Едендери је данас мрачније мјесто."

Таг:

пожар

