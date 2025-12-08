Извор:
Тужиоци који суде Брајану Волш (50) за убиство и распарчавање његове супруге Ане Волш приказали су на суду његове интернет претраге спроведених након што је Ана Волш нестала.
Наиме, Брајан је 1. јануара 2023. године претраживао "да ли ФБИ може да види када је користио телефон", а истог тог дана оставио је дјецу бејбиситерки, а како се види из полицијског извештаја, након тога одлази да купи хидроген, заштитно одјело, чекић и друга средства за чишћење.
Претраге, које су власти извлачиле из лаптопа Брајана Волша, кључни су докази у случају без тијела.
Претраге су почеле непосредно пре 5 сати ујутру 1. јануара 2023. године, неколико сати након што је пар прославио празник са пријатељем у свом дому јужно од Бостона.
Према свједочењу државног полицајца који је прегледао податке, у 4:52 ујутру овај термин је укуцан у Гугл на рачунару Брајана Волша: „најбољи начини за рјешавање тијела“.
Услиједила је литанија упита која је трајала три дана и тражене су информације о тијелима и распарчавању, чишћењу мјеста злочина и одлагању рачунара.
Брајан Волш се прошлог мјесеца изјаснио кривим за обмањивање полицијске истраге и неправилан превоз тијела. Оптужен је за убиство првог степена.
У својој уводној ријечи у понедељак, адвокат Брајана Волша рекао је да је Ана Волш преминула изненадном и неочекиваном смрћу. Описао је интернетску потрагу свог клијента за мрачним информацијама као френетичну и трагичну реакцију док се „борио са чињеницом да је Ана мртва“.
Адвокат, Лари Типтон, признао је да је Брајан Волш лагао властима о томе шта се догодило са Аном Волш — рекао је полицији да је нестала након што је отпутовала у Вашингтон због хитне службе 1. јануара ујутру — али је рекао да Брајан Волш „никада није помислио да убије Ану“. Рекао је да је његов клијент закључио да нико не би повјеровао да је његова жена „једног минута жива, а сљедећег мртва“.
Тужиоци тврде да је убиство мотивисано новцем — Брајан Волш је био једини корисник полисе животног осигурања своје супруге од 2,7 милиона долара — и да је вјеровао да она има аферу.
Према сведочењу полицајца државе Масачусетс, Николаса Гварина, већина интернет претрага са рачунара Брајана Волша обављена је преко Гугла и Јахуа. Међу њима су:
4:55 1. јануара: „Послије колико дуго ће тијело почети да мирише.“
9:35 прије подне, 1. јануар: „Да ли се идентификација може извршити на основу дјелимичних људских остатака?“
11:50 прије подне, 1. јануар: „Могу ли да користим избјељивач да очистим дрвене подове од мрља од крви?“
12:10 поподне 1. јануара: „Шта избјељивач ради са тијелом.“
13:43 1. јануара: „Да ли ФБИ може да утврди када сте приступили свом телефону?“
12:27 поподне 2. јануара: „Како сјећи тијело.“
13:12 2. јануара: „Можете ли идентификовати тијело са поломљеним зубима.“
13:12 3. јануара: „Да ли се тијело може разградити у пластичној кеси?“
19:30 3. јануара: „Може ли полиција да добије вашу историју претраге без вашег рачунара.“
Два видеа на исту тему су прегледана на Јутјубу, рекао је Гварино. Веб страница прегледана 1. јануара под називом „6 начина за рјешавање тијела“ потиче са веб странице под називом „murdermurdermurder.com“, рекао је Гварино.
Бејбиситерка је требало да дође да чува дјецу док Брајан и Ана иду на ручак, међутим, Брајан јој је рекао око 12 сати да су се планови промијенили и да је Ана морала да иде у Вашингтон.
Како се даље наводи у записницима полиције, он је почео да претражује:
Шта избељивач ради мртвом телу?
Желите да се извучете за убиство? Ево који детерџент да користите
Да ли је боље бацити или опрати одјећу са мјеста злочина?
Како користити хидроген на флекама од крви?
Како уклонити флеке од крви хидрогеном?
Да ли треба да користим хидроген на флекама од крви на бетону?
Шта се дешава ако ставите дијелове тијела у амонијак?
Да ли ФБИ може да види када сте и како користили телефон?
Да ли машина за прање судова чисти крв?
Након тога, око 15 сати, бејбиситерка је дошла и преузела дјецу како би Брајан обавио "послове".
Како се даље наводи у записницима, Брајан је отишао у куповину и купио: неколико кофа од 18 литара, тестеру са високим напоном, 48 фротирних пешкира, тесарски чекић, заштитно одјело које покрива цијело тело, навлаке за обућу, мопове, металне маказе, 200 једнократних крпа, кесе за смеће, сапун за дрво и друге производе за чишћење.
Након тога одлази у други маркет гдје купује 13 различитих врста хидрогена.
Брајан затим купује три канистера амонијака од литар.
На посљетку, око 20.30 враћа се кући.
Бебјиситерка је у разговору са полицијом посведочила да су замијењени теписи у доњем дијелу куће, као и канта за смеће. Волш је, како су показали снимци са надзорних камера, бацао кесе за ђубре у контејнере.
Подсјетимо, Брајан Волш је оптужен да је у јануару 2023. године убио и раскомадао своју супругу, Ану Волш, родом из Србије, мајку троје дјеце и успјешну агенткињу за некретнине која је радила у Вашингтону.
Ана је нестала на сам дочек Нове године, 1. јануара 2023, а пријављена је као нестала неколико дана касније. Њено тијело никада није пронађено.
Непосредно прије Аниног нестанка, Брајан Волш је, према наводима тужилаштва, ангажовао приватног детектива јер је сумњао да га супруга вара. Њихов брак је већ био у кризи због његових правних проблема који нису били повезани са овим случајем.
Волш је у то вријеме био у кућном притвору, чекајући изрицање пресуде због продаје фалсификованих слика Ендија Ворхола, преноси Блиц.
