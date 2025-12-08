Овако је Александра Пријовић изгледала на аудицији за "Звезде Гранда"

08.12.2025
08:00
Александра Пријовић данас је једна од најпопуларнијих пјевачица.
Наступа од своје 14. године, а широј јавности је постала позната 2012. године, када је учествовала у музичком такмичењу "Звезде Гранда", у сезони 2012/13 године.
На аудицију је стигла у једноставној бијелој блузи на копчање, ненашминкана и пуштене косе, а својим гласом је одмах показала да је пред њом велика будућност. Извела је пјесму "Моја заклетво" Зорице Брунцлик и одмах освојила и публику и строги жири.
Александра је током такмичења догурала далеко – у укупном пласману је заузела четврто мјесто.
Услиједиле су нове пјесме, нови хитови, потом 2017. први музички албум, а онда је и распродала концерте широм региона. Недавно се по други пут остварила у улози мајке и поред сина Александра, данас има и ћеркицу Арију.
@aleksandraprijoviic2 Prisetimo se kako je bilo na audiciji Zvezde Granda ❤️ #aleksandraprijovic #aleksandrazivojinovic #fypシ゚ #viraltiktok #fyp #musica #odistokadozapada #zvezdegranda ♬ original sound - Aleksandra Prijovic
