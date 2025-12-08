Logo
Large banner

Овако је Александра Пријовић изгледала на аудицији за "Звезде Гранда"

08.12.2025

08:00

Коментари:

0
Овако је Александра Пријовић изгледала на аудицији за "Звезде Гранда"
Фото: YouTube/Screenshot

Александра Пријовић данас је једна од најпопуларнијих пјевачица.

Наступа од своје 14. године, а широј јавности је постала позната 2012. године, када је учествовала у музичком такмичењу "Звезде Гранда", у сезони 2012/13 године.

На аудицију је стигла у једноставној бијелој блузи на копчање, ненашминкана и пуштене косе, а својим гласом је одмах показала да је пред њом велика будућност. Извела је пјесму "Моја заклетво" Зорице Брунцлик и одмах освојила и публику и строги жири.

Horoskop

Занимљивости

Шта вам звијезде предвиђају за данас?

Александра је током такмичења догурала далеко – у укупном пласману је заузела четврто мјесто.

Услиједиле су нове пјесме, нови хитови, потом 2017. први музички албум, а онда је и распродала концерте широм региона. Недавно се по други пут остварила у улози мајке и поред сина Александра, данас има и ћеркицу Арију.

@aleksandraprijoviic2 Prisetimo se kako je bilo na audiciji Zvezde Granda ❤️ #aleksandraprijovic #aleksandrazivojinovic #fypシ゚ #viraltiktok #fyp #musica #odistokadozapada #zvezdegranda ♬ original sound - Aleksandra Prijovic

Подијели:

Тагови:

Александра Пријовић

Пјевачица

Zvezde Granda

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Реља Поповић и Маја Беровић

Сцена

Реља и Маја снимили врели спот, одмах се огласила Николија

11 ч

0
Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

Сцена

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

12 ч

0
Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

Сцена

Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

13 ч

0
Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

52

Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

08

52

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

08

44

Корисници упозорени на сајбер пријетње

08

42

Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

08

42

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner