Реља и Маја снимили врели спот, одмах се огласила Николија

АТВ
07.12.2025
21:28
Дуетска пјесма “Хабиби” у изведби Маје Беровић и Реље Поповића објављена је у недјељу у 14 сати и брзо је преплавила друштвене мреже.
Сарадња двоје музичких звијезда чувана је у тајности све до прије два дана, када је најављена кратким тизером који је одушевио публику.
На мрежама су се одмах појавили бројни коментари попут: “Буквално су обоје пресекси, бомба!”, “Оно кад лагано избациш хит без силних најава”, “Појели су, будите искрени”, “Хвала вам што показујете да можете бити другачији”.
Брзо је реаговала и Николија, којој су се допали и пјесма и кадрови, па је оставила три емотикона бомбе у коментару на Инстаграму.
“Хабиби” је неочекивани празнични дует, при чему је Маја гостовала у Рељиној пјесми.
Са снимања долази и занимљив детаљ: када је Маја ушла у студио да отпјева свој дио, урадила је све одједном, без понављања и исправки, што је Рељу одушевило па се нашалио да је “као вјештачка интелигенција”.
