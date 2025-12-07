Logo
Large banner

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

Извор:

Телеграф

07.12.2025

20:33

Коментари:

0
Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

Ријалити учесници Асмин Дурџић и Мина Врбашки били су у спаваоници када су примијетили измет по соби, након чега су изнијели тврдње да је Миљана Кулић та која је вршила велику нужду.

Ријалити учесници били су ван себе када су примијетили измет свуда по соби, а Асмин је почео да тврди да је то управо Миљана урадила.

немања радоњић

Фудбал

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

"Миљана је ус*ала, нисам сигурно ја. Она то стално ради", рекао је Асмин.

На његову изјаву се надовезала Мина.

"Ево види, ус*ала се овдје код мене. Намјерно то ради, је'л могуће да је с*ала по цијелој соби. Имала је пролив па је цурило", додала је она, што се чује и на видео-снимку који је објављен.

И раније имала сличне скандале

Миљана Кулић својевремено је наступала по дијаспори, када је направила скандал о ком и даље брује многи.

Наиме, контроверзна Нишлијка је била смјештена у једном од хотела који се налазе у граду, гдје је изводила свој перфоманс.

pit bul

Свијет

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

Иако су све вријеме уз њу били мајка Марија Кулић и њен тадашњи дечко Ненад Мацановић како Микси не би направила неки скандал, ситуација са ријалити звијездом је тада је измакла контроли.

Она је вршила нужду гдје је стигла, а када је требала да напусти хотел, чистачице су неуредност и аљкавост пријавиле менаџеру хотела, који је брзо реаговао и захтијевао од Нишлијке с обзиром на околности да додатно плати чишћење собе и просторија гдје је вршила нужду, пренио је "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

Миљана Кулић

rijaliti

elita

Задруга

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

Хроника

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

47 мин

0
Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Хроника

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

53 мин

0
Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

Сцена

Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

1 ч

0
Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша

Кошарка

Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша

1 ч

0

Више из рубрике

Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

Сцена

Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

1 ч

0
Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

3 ч

0
"Већ сам зажалила": Мирка Васиљевић овако планирала да проведе нед‌јељу, али...

Сцена

"Већ сам зажалила": Мирка Васиљевић овако планирала да проведе нед‌јељу, али...

3 ч

0
Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

Сцена

Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

20

28

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20

25

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

20

10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

20

04

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner