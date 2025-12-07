Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

Извор:
Ријалити учесници Асмин Дурџић и Мина Врбашки били су у спаваоници када су примијетили измет по соби, након чега су изнијели тврдње да је Миљана Кулић та која је вршила велику нужду.
Ријалити учесници били су ван себе када су примијетили измет свуда по соби, а Асмин је почео да тврди да је то управо Миљана урадила.
"Миљана је ус*ала, нисам сигурно ја. Она то стално ради", рекао је Асмин.
На његову изјаву се надовезала Мина.
"Ево види, ус*ала се овдје код мене. Намјерно то ради, је'л могуће да је с*ала по цијелој соби. Имала је пролив па је цурило", додала је она, што се чује и на видео-снимку који је објављен.
Миљана Кулић својевремено је наступала по дијаспори, када је направила скандал о ком и даље брује многи.
Наиме, контроверзна Нишлијка је била смјештена у једном од хотела који се налазе у граду, гдје је изводила свој перфоманс.
Иако су све вријеме уз њу били мајка Марија Кулић и њен тадашњи дечко Ненад Мацановић како Микси не би направила неки скандал, ситуација са ријалити звијездом је тада је измакла контроли.
Она је вршила нужду гдје је стигла, а када је требала да напусти хотел, чистачице су неуредност и аљкавост пријавиле менаџеру хотела, који је брзо реаговао и захтијевао од Нишлијке с обзиром на околности да додатно плати чишћење собе и просторија гдје је вршила нужду, пренио је "Телеграф".
