"Већ сам зажалила": Мирка Васиљевић овако планирала да проведе нед‌јељу, али...

Извор:

Блиц

07.12.2025

16:58

Фото: Youtube screenshot/AmiG Show

Мирка Васиљевић показала је како изгледа нед‌јеља у њеном породичном дому. Жељела је да искористи слободан дан како би средила стан, међутим у томе су је омеле кћерке. Глумица је признала да је зажалила због тог плана.

Глумица користи сваки слободан тренутак да проведе са својим насљедницима, а сада је усликала кћерке и показала како изгледа нед‌јеља у њиховом дому.

Пеглање

Савјети

Користите машину за прање веша на овај начин и заборавите пеглу

Она је жељела да искористи овај дан како би средила играчке, међутим то се није десило јер су њене насљеднице почеле да се играју баш са тим играчкама.

Мирка их је усликала и објавила фотографију на мреже уз опис: "Нед‌јеља је за сортирање и сређивање играчака. Већ сам зажалила".

Мирка Васиљевић
Мирка Васиљевић

