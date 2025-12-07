Извор:
Мирка Васиљевић показала је како изгледа недјеља у њеном породичном дому. Жељела је да искористи слободан дан како би средила стан, међутим у томе су је омеле кћерке. Глумица је признала да је зажалила због тог плана.
Глумица користи сваки слободан тренутак да проведе са својим насљедницима, а сада је усликала кћерке и показала како изгледа недјеља у њиховом дому.
Она је жељела да искористи овај дан како би средила играчке, међутим то се није десило јер су њене насљеднице почеле да се играју баш са тим играчкама.
Мирка их је усликала и објавила фотографију на мреже уз опис: "Недјеља је за сортирање и сређивање играчака. Већ сам зажалила".
