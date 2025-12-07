Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

Извор:
СРНА
07.12.2025
20:10
Коментари:0
Осумњиченом Јосипу Оршушу (40) одређен је истражни затвор и у Мурској Соботи, а истражни судија одлучиће о поступку изручења Хрватској.
Оршуш је приведен исттражном судији Окружног суда у Мурској Соботи који му је одредио истражни затвор.
О поступку изручења осумњиченика хрватским властима одлучиваће истражни судија Окружног суда, навели су из Полицијске управе Мурска Собота.
Оршушу је и у Хрватској одређен истражни затвор.
Жупанијско тужилаштво у Вараждину покренуло је истрагу против Оршуша, којег је словеначка полиција ухапсила јуче у мјесту Бистрица, гдје је био у бијегу.
Оршуш је у четвртак ватреним оружјем тешко ранио своју невјенчану супругу и усмртио њену трудну сестру. На терет му се стављају тешко убиство и покушај тешког убиства.
Тужилаштво у Вараждину издало је европски налог за хапшење, а његово изручење Хрватској очекује се у наредним данима, преносе хрватски медији.
Убица је ухапшен захваљујући доброј сарадњи словеначке и хрватске полиције и грађана.
Из хрватске полиције су навели да сада слиједи провођење европског налога за хапшење након којег ће словеначка полиција да преда ухапшеног.
