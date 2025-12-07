Logo
Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

СРНА

07.12.2025

20:10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

Осумњиченом Јосипу Оршушу (40) одређен је истражни затвор и у Мурској Соботи, а истражни судија одлучиће о поступку изручења Хрватској.

Оршуш је приведен исттражном судији Окружног суда у Мурској Соботи који му је одредио истражни затвор.

Policija

Хроника

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

О поступку изручења осумњиченика хрватским властима одлучиваће истражни судија Окружног суда, навели су из Полицијске управе Мурска Собота.

Оршушу је и у Хрватској одређен истражни затвор.

Жупанијско тужилаштво у Вараждину покренуло је истрагу против Оршуша, којег је словеначка полиција ухапсила јуче у мјесту Бистрица, гдје је био у бијегу.

Оршуш је у четвртак ватреним оружјем тешко ранио своју невјенчану супругу и усмртио њену трудну сестру. На терет му се стављају тешко убиство и покушај тешког убиства.

DESINGERICA-080925

Сцена

Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

Тужилаштво у Вараждину издало је европски налог за хапшење, а његово изручење Хрватској очекује се у наредним данима, преносе хрватски медији.

Убица је ухапшен захваљујући доброј сарадњи словеначке и хрватске полиције и грађана.

Из хрватске полиције су навели да сада слиједи провођење европског налога за хапшење након којег ће словеначка полиција да преда ухапшеног.

Убиство

Словенија

Хрватска

