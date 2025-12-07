Logo
Продавнице уводе нову услугу: За ове ствари дају новац купцима

Б92

07.12.2025

19:44

Фото: АТВ

Један од највећих немачких малопродајних ланаца, Едека, покренуо је иновативан програм којим награђује купце за предају старих електронских уређаја.

Умјесто да непотребни телефони, таблети или геџети заврше у фиокама или, још горе у комуналном отпаду, потрошачи их сада могу претворити у готовину, кредит или ваучер за куповину.

Народна кухиња Бијељина

Градови и општине

Велики број корисника Народне кухиње у Бијељини

Овај потез дио је шире стратегије унапређења одрживости и смањења електронског отпада, једног од најбрже растућих еколошких проблема у Европи. Пројект спроводи у партнерству са Солдминеом, младим холандским стартапом који су основала два Нијемца и који се специјализовао за откуп и поновну употребу е-отпада.

Како функционише предаја уређаја?

Купци који желе да уновче стару електронику прво посјећују платформу Солдмине, гдје попуњавају кратак упитник о уређају. Ту бирају једну од шест главних категорија као шро су мобилни телефон, Мек рачунар, таблет, гејминг конзола, паметни сат, аудио опрема.

Програм тренутно обухвата само мање и лакше електронске уређаје, док већи апарати попут телевизора, монитора или кућних машина за сада нису дио система.

ilu-priština-kosovo-28082025

Регион

Македонски уџбеник разбјеснио Албанце: Због текста о Косову немају мира

Након одабира категорије, корисник прецизира тачан модел, описује физичко стање, функционалност и евентуална оштећења. На основу тога систем процјењује реалну тржишну вриједност уређаја, узимајући у обзир могућност поправке и поновне продаје.

Три врсте награде за потрошаче

Када платформа израчуна вриједност уређаја, потрошач бира жељени начин исплате и то 100 одсто исплата у новцу, Едека Смарт кредит, који се може користити за различите дигиталне услуге, ваучер за куповину у Едеки, често у нешто већем износу од новчане опције.

Ако је изабрана новчана исплата неопходан је унос личних и контакт података, као и банковни подаци.

Зашто је уведена ова услуга?

Електронски отпад (е-отпад) једна је од еколошки најопаснијих категорија отпада. Само у ЕУ годишње се генерише више од 12 милиона тона, док се велики дио и даље неправилно одлаже.

zelenski tramp

Свијет

Порука из Кијева: САД би могле да свргну Зеленског

Иако су Њемачка и нордијске земље међу најбољима у рециклажи, процјене показују да више од половине мобилних телефона никад не доспије до рециклаже, већ остане одложен у фиокама, пише "Феникс магазин".

Овим програмом желе да подстакну одговорно одлагање електронских уређаја, да смање количину отпада који завршава на депонијама, промовишу циркуларну економију, као и омогућавање потрошачима финансијски подстицај да учествују у процесу.

Из компаније објашњавају да се сваки уређај третира по принципу "друга шанса“ – ако може да се поправи, бива продат као полован; ако не, рециклирају се дијелови попут метала, батерија и пластике.

Тренд који би могао постати стандард у Европи

Стручњаци истичу да је ово први пут да један велики малопродајни ланац у Њемачкој систематски интегрише услугу откупа електронике директно у свој пословни модел.

У контексту све строжих европских прописа о отпаду, али и раста интересовања за одрживије навике, све је извјесније да ће и други трговачки ланци слиједити Едекин примјер.

Програм би могао имати и шире посљедице на тржиште половних уређаја, које убрзано расте, посебно међу млађим купцима који траже повољније и еколошки прихватљивије опције.

Хуманитарна акција

Друштво

Хуманитарна акција "Колачи из блока", припремљено око 2.000 колача

Први корисници услуге већ позитивно оцјењују једноставност процеса, а посебно могућност да стари уређај "претворе“ у куповину намирница или услуге.

У вријеме високе инфлације и пораста трошкова живота, додатни износ на каси добро дође, што ову иницијативу чини двоструко привлачном — еколошки и финансијски.

