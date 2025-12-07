Македонски уџбеник разбјеснио Албанце: Због текста о Косову немају мира

Извор:
Фотографија која се дијели на друштвеним мрежама изазвала је велики скандал код албанских медија у вези са образовањем у Сјеверној Македонији.
Аналитичарка Нафие Селмани објавила је фотографију на којој пише да се Косово зове "Метохија" и да припада територији Републике Србије.
Она оптужује странку ВЛЕН и такозваног косовског премијера Аљбина Куртија, јер као два савезника, према њеним ријечима, не би требало то да дозволе.
"Да ли је за људе из ВЛЕН Косово - Косово, или Метохија, како стоји у уџбенику из географије за седми разред, издање из 2025. године? И да ли је њихов највећи политички присталица, премијер Косова, онај који је био познат по својим националистичким изјавама, свјестан овог имена? Да ли се и он слаже да је Косово Метохија?", упитала је она и наставила:
"Зар се људи из ВЛЕН мало не стиде што не успијевају да заштите чак ни најосновнију ствар нашег националног идентитета? Или је, по обичају, опет крив Али Ахмети, Таравари? Колико пута морају да вас понижавају, па ви нас, па они опет вас, само због те мале кости моћи коју су бацили за сто моћи? Имате ли барем трунке политичке храбрости да захтијевате повлачење ове скандалозне публикације и докажете да заиста постојите мало изван декоративне улоге у влади?", пише Селмани.
Косово и Метохија су дио Србије и ова тврдња наводи се у званичном уџбенику географије у државним школама Сјеверне Македоније, преноси "Телеграф".
